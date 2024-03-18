Суд взыскал с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Суд взыскал с актера Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной 500 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал SHOT, такое решение суд принял по делу о наследстве Людмилы Браташ.
Сумма была установлена в результате длительной судебной тяжбы, в которой принимала участие сестра покойной Светлана Романова.
В оригинальном завещании, согласно утверждениям Джигурды, говорилось о том, что Браташ оставила ему три квартиры в Москве, одно жилье в Париже и вклады с процентами в одном из столичных банков.
Однако суду была представлена лишь копия завещания, а не его оригинал, что послужило поводом для вынесения решения в пользу Романовой. Теперь Джигурде и его супруге придется выплатить установленную сумму.
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В оригинальном завещании, согласно утверждениям Джигурды, говорилось о том, что Браташ оставила ему три квартиры в Москве, одно жилье в Париже и вклады с процентами в одном из столичных банков.
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Артем Кузьмин