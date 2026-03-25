Super: Лариса Долина выступает со скидкой и при полупустых залах
Популярность и гонорары народной артистки Ларисы Долиной снизились после скандала с «нехорошей» квартирой. Об этом пишет Super.
По информации издания, стоимость выступления певицы сократилась. Цена за исполнение хита «Погода в доме» упала с 3,5 млн до 3 млн рублей. При этом, как выяснили журналисты, заказчики могут добиться дополнительной скидки — до 700 тысяч рублей. При всем этом артистка не готова идти на уступки по райдеру, который остается на уровне пятизвездочного стандарта.
В сети обсуждают сложности с набором аудитории на концерты Долиной, в том числе предположения о привлечении массовки. Последнее сольное выступление артистки состоялось 22 марта в Подмосковье. Издание Super отслеживало продажи билетов и отметило, что за 12 дней до события раскупили только места с левой стороны зала и балкона. Однако за три дня до концерта произошли изменения: балкон полностью распродали, часть ранее приобретенных мест в партере и амфитеатре освободилась. В результате зал оказался заполнен лишь частично, но публика встретила певицу тепло и приветливо.
