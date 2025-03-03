«Суровый приговор»: Адвокат раскрыл, почему на самом деле Блиновскую отправили в колонию

Елене Блиновской вынесли наказание в виде пяти лет колонии. Заседание проходило в Савеловском суде Москвы. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов, которые получены преступным путем. Суд взыскал с королевы марафонов 587 миллионов рублей. Кроме того, ей будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью четыре года.