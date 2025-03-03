«Суровый приговор»: Адвокат раскрыл, почему на самом деле Блиновскую отправили в колонию

Елена Блиновская (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)
Елене Блиновской вынесли наказание в виде пяти лет колонии. Заседание проходило в Савеловском суде Москвы. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов, которые получены преступным путем. Суд взыскал с королевы марафонов 587 миллионов рублей. Кроме того, ей будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью четыре года.
Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в беседе с «Радио 1» заявил, что Блиновской выдвинули довольно суровый приговор с учетом ее несовершеннолетних детей и признания вины.
По его словам, подобных масштабов проблем с налоговой, как у Блиновской, трудно найти.
Читайте также:
Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
«Человека просто растерзали»: Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор суда
Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии
«Видимо, государство дает таким образом понять, что будет относиться строго к уклонению от уплаты налогов, тем более на такие крупные суммы. Я бы не говорил тут о блогерах или инфо-цыганах, потому что за мошенничество ее, в отличие от других, не привлекают. Как мне кажется, это такой показательный процесс тем, кто уходит от налогов дроблением, а это может быть в любой области. Не только в области блогерства, но и в ресторанном бизнесе, недвижимости и так далее», — объяснил эксперт.
По его словам, подобных масштабов проблем с налоговой, как у Блиновской, трудно найти.
«Есть помельче, но там меньше привлекают внимание средств массовой информации просто из-за личности, так сказать. Отсрочку блогерше не удовлетворили. Если бы была отсрочка наказания, то только до того, как ребенок достиг 14 лет, но суд не счел это возможным. Прокуратура возражала, утверждая, что находящийся на свободе муж может позаботиться о них», — прокомментировал адвокат.
Читайте также:
Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
«Человека просто растерзали»: Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор суда
Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии
Анастасия Панченко