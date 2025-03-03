Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская

Елена Блиновская (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)
3 марта суд огласил приговор блогеру и создательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской. Матери четверых детей предстоит не только отбыть серьезный срок, но и выплатить многомиллионные штрафы. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».
Попытка побега и обвинения
Весной 2023 года жизнь Елены Блиновской изменилась кардинально. Популярная блогерша и успешная предпринимательница, которая ранее вела роскошный образ жизни, попыталась скрыться от правосудия, уехав в Беларусь на элитном автомобиле. Однако попытка оказалась неудачной — ее задержали по обвинениям в уклонении от налогов, отмывании денег и их незаконном обороте.
Оказавшись в СИЗО, Блиновская столкнулась с реальностью, далекой от её привычной жизни в элитных апартаментах.
Роскошная жизнь: гардероб, аксессуары и автомобили
До ареста блогер с удовольствием демонстрировала подписчикам свои дорогостоящие приобретения. Коллекция сумок включала культовые модели Hermes Birkin, цена которых стартует от 19 тыс. евро (примерно 1,7 млн рублей), и Hermes Kelly, стоимостью от 1,6 до 2,8 млн рублей. Среди её аксессуаров также были часы Rolex (от 900 тыс. до 2 млн рублей) и ювелирные украшения Cartier.
Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)
Гардероб предпринимательницы напоминал бутик премиум-класса: вещи от Chanel, Gucci, Prada, Fendi, Celine, Tom Ford и других брендов.
Не меньшую страсть Блиновская испытывала к автомобилям. В её гараже стояли Lamborghini Urus (от 25 млн рублей), Range Rover (от 23 млн рублей), Maybach и Bentley (каждый от 30 млн рублей), а также несколько элитных мотоциклов.
«Лерчек обездолила тысячи людей. Она заплатит, когда отсидит 25 лет минимум»: Андрей Ковалёв рассказал о борьбе с инфоцыганами
Недвижимость: от «Парижа» до московских квартир
Самым известным имением Блиновской был особняк «Париж» под Истрой площадью 1700 кв. м. Дом включал шесть спален, 11 ванных комнат, библиотеку, хамам, сауну и крытый бассейн 15×4 м. Осенью 2024 года этот особняк был выставлен на продажу за 750 млн рублей, чтобы погасить налоговую задолженность.
Кроме того, у Блиновской были:
- коттедж в «Миллениум Парке» (1200 кв. м);
- квартира на Павелецкой набережной (86 кв. м, от 38 млн рублей);
- трёхкомнатные апартаменты на улице Шверника (89 кв. м, от 15 млн рублей);
- жильё на Серпуховском Валу (60 млн рублей);
- земельный участок в Симферополе (50 га, 900 тыс. рублей).
Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)
Приговор суда: тюремный срок и финансовые санкции
Во время следствия на счета Блиновской были наложены обеспечительные меры. В общей сложности заморозили 50 банковских счетов, а также коллекционные монеты на сумму около 100 млн рублей.
Суд признал Елену Блиновскую виновной и приговорил её к пяти годам лишения свободы. Кроме этого, она обязана выплатить штраф в размере 1 млн рублей, а также 587 млн рублей в качестве взыскания.
Также суд запретил ей заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет. Всё арестованное имущество будет обращено в доход государства.
Читайте также:
«Человека просто растерзали»: Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор суда
«Королева марафонов» Блиновская сделала заявление перед оглашением приговора
Материнское сердце обливается кровью: Елена Блиновская расплакалась в суде, представив, что расстанется с детьми на 6 лет
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова