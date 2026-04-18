Светлана Немоляева разозлила мошенников и заставила бросить трубку

18 апреля 2026, 15:50

Светлана Немоляева едва не стала жертвой телефонных мошенников

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева едва не стала жертвой телефонных мошенников, но в итоге сама вывела их из себя. Ее слова приводит ТАСС.





Актрисе позвонили неизвестные, представившиеся членами команды мэра Москвы Сергея Собянина, и сказали, что он отправил ей подарок ко Дню Победы. Под этим предлогом они попытались выманить данные банковской карты. Артистка заподозрила неладное, когда собеседница попросила продиктовать три цифры с оборота карты.



Тогда Немоляева поняла, что ее пытаются обмануть мошенники, и решила сама их запутать. Она заявила, что на ее карте якобы нет никаких цифр. Когда аферистка начала злиться и жаловаться, что у нее якобы появятся проблемы с работой, актриса с иронией предложила решить вопрос через самого градоначальника.

«У меня такие чудесные отношения с Сергеем Семеновичем. Вы мне позвоните, а я его попрошу, чтобы он вас устроил обратно», — так ответила артистка раздраженной собеседнице, после чего та бросила трубку.