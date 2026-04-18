Звезда «Черного лебедя» станет мамой в третий раз

18 апреля 2026, 00:32

Актриса Натали Портман объявила о беременности от нового возлюбленного

44‑летняя актриса Натали Портман рассказала журналу Harper’s Bazaar о беременности. Это станет ее первый ребенок от нового избранника — музыканта Танги Дестабля.





Роман актрисы с Дестаблем стал достоянием общественности в марте 2025 года — спустя год после того, как завершился ее бракоразводный процесс с бывшим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье. Разрыв произошел после того, как в 2024 году появились сообщения о неверности экс‑супруга: мужчина, как утверждается, после 11 лет брака изменил Портман с 25‑летней экоактивисткой. Попытки восстановить отношения не дали результата, и Натали инициировала развод.



«Мы с Танги очень взволнованы. Я просто благодарна — понимаю, что это привилегия и настоящее чудо», — высказалась актриса.