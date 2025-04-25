«Телефон держу еле-еле, даже не могу воды себе налить»: Покоряющая Эверест Виктория Боня страдает от горной болезни

Виктория Боня (Фото: Telegram-канал @v_bonya)
На сегодняшний день Виктория Боня продолжает восхождение в горы, чтобы покорить Эверест. На пути к своей мечте телеведущая сталкивается с различными сложностями, о которых рассказывает в своем блоге.
По словам Бони, в данный момент она страдает от горной болезни. Виктория испытывает сильную слабость и мучается от головных болей. Знаменитость не может спать без кислородной маски.
Телеведущая поделилась, что накануне им необходимо было подняться на 300 метров наверх, а она в тот день не могла даже стоять.
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«Телефон держу еле-еле, даже не могу воды себе налить в кружку, потому что чайник тяжелый. Вчера проснулась с жуткой головной болью, как будто меня ударили в затылок битой», — написала она в соцсетях.
Телеведущая поделилась, что накануне им необходимо было подняться на 300 метров наверх, а она в тот день не могла даже стоять.
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Екатерина Коршунова