Страсть к подоконникам и клептомании: какие странные привычки скрывают Киркоров, Билан и другие российские звезды?

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)
В мире шоу-бизнеса звезды не только радуют нас своим талантом, но и удивляют своими необычными привычками.
В материале «Радио 1» мы расскажем о самых интересных и порой странных особенностях жизни российских знаменитостей.
Кроме того, Асмус держит голову вниз во время мытья волос, чтобы капли не попадали на лицо. Интересно, что звезда «Интернов» отказалась от косметических процедур после неудачного макияжа, который вызвал у неё аллергическую реакцию.
Кроме того, у Киркорова есть другая интересная привычка: он не убирается после праздников, новогодняя ёлка стоит у него круглый год.
Эта привычка осталась с ним и по сей день — отдых на подоконнике приносит ему удовольствие и вдохновение.
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Клептомания в отеляхТелеведущая Виктория Боня шокировала поклонников признанием о своей страсти к «воровству» из отелей. Оказывается, она страдает клептоманией и не может удержаться от соблазна забрать с собой роскошные халаты. При этом Боня подходит к выбору очень избирательно, предпочитая только самые шикарные модели.
Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)
Волнение перед выходом на сценуПевица Ёлка, которая начала свою карьеру в 90-х, до сих пор не может справиться с волнением перед выступлениями. Несмотря на 20 лет на сцене, паника продолжает преследовать её перед каждым выходом. Это подтверждает, что даже самые опытные артисты могут испытывать страх перед зрителями.
Елизавета Иванцив (Фото: Telegram @tvoyalubimayapevitsa)
Брезгливость и уход за кожейАктриса Кристина Асмус удивила своих фанатов откровением о своей брезгливости. Она никогда не умывается водопроводной водой, предпочитая хлоргексидин.
Кроме того, Асмус держит голову вниз во время мытья волос, чтобы капли не попадали на лицо. Интересно, что звезда «Интернов» отказалась от косметических процедур после неудачного макияжа, который вызвал у неё аллергическую реакцию.
Кристина Асмус (Фото: Telegram @asmusk)
Зависимость от соцсетейКороль российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает своей зависимости от социальных сетей. Его утро начинается с проверки новостных лент и мессенджеров — это стало настоящей страстью для артиста.
Кроме того, у Киркорова есть другая интересная привычка: он не убирается после праздников, новогодняя ёлка стоит у него круглый год.
Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)
Суеверия фигуристкиРоссийская фигуристка Алина Загитова придерживается интересного суеверия: чтобы привлечь удачу на важном мероприятии, она всегда заходит на каток с правой ноги. Это маленькое правило стало для неё важной частью ритуала перед выступлениями.
Алина Загитова (Фото: ВКонтакте @aalinazagitova)
Любовь к подоконникамПевец Дима Билан с детства имеет необъяснимую страсть к подоконникам. Он часто проводил время у окна, наблюдая за жизнью города, а иногда даже засыпал в этом месте.
Дима Билан (Фото: ВКонтакте @bilan_dima)
Эта привычка осталась с ним и по сей день — отдых на подоконнике приносит ему удовольствие и вдохновение.
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Дарья Осипова