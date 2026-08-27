«Тема скользкая»: звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов высказался о пластике

27 августа 2026, 21:22

Звезда шоу «Кривое зеркало» Морозов сделал пластику

Александр Морозов (Фото: Instagram*/morozov_artist)

Юморист и звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов продолжает масштабную трансформацию внешности. Следуя намеченному плану, артист уже избавился от лишнего веса, пережил операцию по пересадке волос и сейчас находится на этапе пластических вмешательств. О ходе изменений он откровенно высказался в своем блоге.





По словам Морозова, главным опасением на пути к обновленному образу была реакция публики. Артист признался, что, несмотря на внешнюю браваду, мнение зрителей для него критически важно.





«Понятно — ради себя, ради зрителей, ради людей. Это всё делается. И, конечно, тема такая — она скользкая. Мужик занимается своей красотой», — пояснил он.