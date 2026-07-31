«Не похожа на себя»: Фанаты заподозрили 60-летнюю Марину Зудину в пластике — фото
Актрису Марину Зудину заподозрили в пластике и сравнили с Пугачевой
Актриса Марина Зудина, известная по сериалу «Содержанки», опубликовала в соцсетях свежие снимки, которые вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Об этом стало известно 31 июля.
Часть поклонников осыпала 60-летнюю вдову Олега Табакова комплиментами, однако некоторые пользователи сочли, что внешность артистки изменилась до неузнаваемости и предположили вмешательство пластических хирургов. Отдельные комментаторы заметили сходство Зудиной с Аллой Пугачевой. Сама звезда отнеслась к хейту с иронией и лично ответила на большинство сообщений, включая резкие высказывания.
«Не похожа на себя», — написал один фанат.Марина Зудина познакомилась с Олегом Табаковым, будучи студенткой ГИТИСа, где он преподавал. Их брак зарегистрировали в 1995 году. В союзе родилось двое детей; сын Павел Табаков пошел по стопам родителей и сейчас успешно строит карьеру в кино.