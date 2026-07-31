Достижения.рф

«Не похожа на себя»: Фанаты заподозрили 60-летнюю Марину Зудину в пластике — фото

Актрису Марину Зудину заподозрили в пластике и сравнили с Пугачевой
Марина Зудина (Фото: Instagram*/marinazudina_official)

Актриса Марина Зудина, известная по сериалу «Содержанки», опубликовала в соцсетях свежие снимки, которые вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Об этом стало известно 31 июля.



Часть поклонников осыпала 60-летнюю вдову Олега Табакова комплиментами, однако некоторые пользователи сочли, что внешность артистки изменилась до неузнаваемости и предположили вмешательство пластических хирургов. Отдельные комментаторы заметили сходство Зудиной с Аллой Пугачевой. Сама звезда отнеслась к хейту с иронией и лично ответила на большинство сообщений, включая резкие высказывания.

Марина Зудина (Фото: Instagram*/marinazudina_official)

«Не похожа на себя», — написал один фанат.
Марина Зудина познакомилась с Олегом Табаковым, будучи студенткой ГИТИСа, где он преподавал. Их брак зарегистрировали в 1995 году. В союзе родилось двое детей; сын Павел Табаков пошел по стопам родителей и сейчас успешно строит карьеру в кино.

Читайте также:

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0