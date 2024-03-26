The Sun: Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Фото: официальный сайт штата Калифорния
76-летнему актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Как сообщило издание The Sun, медики приняли решение об установке аппарата после выявления нерегулярного сердцебиения у звезды Голливуда.
«В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше машиной: мне поставили кардиостимулятор», — отметил сам актёр, добавив, что его проблемы с сердцем имеют под собой генетическую предрасположенность.Неделю назад Шварценеггер перенес тайную операцию на сердце, пишут журналисты, и уже идёт на поправку.
В январе 2024 года 76-летнего актёра и политика задержали в мюнхенском аэропорту во время таможенного досмотра. Причиной задержания стали дорогие часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. По словам самого Шварценеггера, он собирался продать их на аукционе.
Читайте также:
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена при попытке вылететь в Австрию
Арнольд Шварценеггер на автомобиле сбил велосипедистку
Артем Путинцев