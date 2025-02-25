«Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен

Николай Бандурин (Фото: Мой мир @banduna)
Несколько лет назад артист юмористического жанра Николай Бандурин угодил в скандал: в одном телешоу во всех подробностях, не исключая интимные, обсуждалась его измена жене. Сейчас комик признаётся, что пошёл на это исключительно ради денег.
Дело в том, что как раз в то время у Бандурина случилось несчастье — сгорел дом в Подмосковье, в строительство которого он вложил немало душевных и физических сил, а также изрядные материальные средства, пишет StarHit. Им с женой Мариной пришлось переехать на съёмную квартиру, а денег на восстановление почти уничтоженного пожаром жилища не было — всё ушло на постройку дома. В те времена, в разгар пандемии, заработать концертами было сложно.
Николаю позвонили с телевидения и предложили вместе с супругой принять участие в телешоу очень сомнительной направленности, из тех, где выворачивают наизнанку самое грязное бельё и смакуют неприглядные подробности жизни медийных персон.
Потом ограничения по коронавирусу были сняты, возобновилась концертная деятельность. Семья Бандуриных не купается в роскоши, но на приличную жизнь вполне хватает. Николай признаётся, что шлейф от участия в той программе, нацеленной на скандал и эпатаж, тянется до сих пор. Ему иногда звонят с ТВ и предлагают участие в подобных проектах, но он неизменно отказывается.
Актёр счастлив в браке с Мариной, в многочисленных «изменах» которой каялся за деньги на всю страну. Юморист с женой воспитали единственную дочь Екатерину. У пары есть 10-летний внук Тимофей.
Они с женой хотели на склоне лет взять в семью ребёнка из детского дома, но их остановил печальный пример их близких друзей. У тех детдомовский мальчик оказался абсолютно неуправляемым и вся семья очень из-за этого настрадалась.
Они с женой и так стараются помогать тем, кто в связи с различными обстоятельствами оказался в беде — беженцам и оставшимся без кормильцев семьям.
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* Признан иноагентом в РФ
Николаю позвонили с телевидения и предложили вместе с супругой принять участие в телешоу очень сомнительной направленности, из тех, где выворачивают наизнанку самое грязное бельё и смакуют неприглядные подробности жизни медийных персон.
«Редакторы программы придумали эту скабрезину и предложили нам денег за участие в этой постановке. Мы крайне нехотя согласились. Иного способа заработать тогда, в разгар ковида, у нас не было. Эту страницу нашей с женой жизни я вспоминаю с горечью. Хотя скрывать не буду — те деньги нас выручили, и дом мы восстановили», — с неохотой вспоминает артист ту историю.
Потом ограничения по коронавирусу были сняты, возобновилась концертная деятельность. Семья Бандуриных не купается в роскоши, но на приличную жизнь вполне хватает. Николай признаётся, что шлейф от участия в той программе, нацеленной на скандал и эпатаж, тянется до сих пор. Ему иногда звонят с ТВ и предлагают участие в подобных проектах, но он неизменно отказывается.
Актёр счастлив в браке с Мариной, в многочисленных «изменах» которой каялся за деньги на всю страну. Юморист с женой воспитали единственную дочь Екатерину. У пары есть 10-летний внук Тимофей.
«Мне кажется, дедушка я хороший, нестрогий. Внука очень люблю. Для меня он — неиссякаемый источник радости и гордости. У нас с Тимофеем близкие отношения, он и своими переживаниями на любовном фронте со мной может поделиться», — рассказал Бандурин.
Они с женой хотели на склоне лет взять в семью ребёнка из детского дома, но их остановил печальный пример их близких друзей. У тех детдомовский мальчик оказался абсолютно неуправляемым и вся семья очень из-за этого настрадалась.
«Я очень боюсь подобного, потому что в любом случае привяжусь к этому маленькому человеку и не переживу, если его жизнь будет складываться трагически», — говорит Николай.
Они с женой и так стараются помогать тем, кто в связи с различными обстоятельствами оказался в беде — беженцам и оставшимся без кормильцев семьям.
«Если что, нам всегда есть кого приютить и мы к этому готовы», — заключил 62-летний «ловелас и изменщик».
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов