Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен

«Только ради денег»: Комик Николай Бандурин рассказал об обсуждении на всю страну его супружеских измен

Комик Николай Бандурин рассказал об участии в телешоу о супружеских изменах
Николай Бандурин (Фото: Мой мир @banduna)

Николай Бандурин (Фото: Мой мир @banduna)

Несколько лет назад артист юмористического жанра Николай Бандурин угодил в скандал: в одном телешоу во всех подробностях, не исключая интимные, обсуждалась его измена жене. Сейчас комик признаётся, что пошёл на это исключительно ради денег.
Дело в том, что как раз в то время у Бандурина случилось несчастье — сгорел дом в Подмосковье, в строительство которого он вложил немало душевных и физических сил, а также изрядные материальные средства, пишет StarHit. Им с женой Мариной пришлось переехать на съёмную квартиру, а денег на восстановление почти уничтоженного пожаром жилища не было — всё ушло на постройку дома. В те времена, в разгар пандемии, заработать концертами было сложно.

Николаю позвонили с телевидения и предложили вместе с супругой принять участие в телешоу очень сомнительной направленности, из тех, где выворачивают наизнанку самое грязное бельё и смакуют неприглядные подробности жизни медийных персон.

«Редакторы программы придумали эту скабрезину и предложили нам денег за участие в этой постановке. Мы крайне нехотя согласились. Иного способа заработать тогда, в разгар ковида, у нас не было. Эту страницу нашей с женой жизни я вспоминаю с горечью. Хотя скрывать не буду — те деньги нас выручили, и дом мы восстановили», — с неохотой вспоминает артист ту историю.

Потом ограничения по коронавирусу были сняты, возобновилась концертная деятельность. Семья Бандуриных не купается в роскоши, но на приличную жизнь вполне хватает. Николай признаётся, что шлейф от участия в той программе, нацеленной на скандал и эпатаж, тянется до сих пор. Ему иногда звонят с ТВ и предлагают участие в подобных проектах, но он неизменно отказывается.

Актёр счастлив в браке с Мариной, в многочисленных «изменах» которой каялся за деньги на всю страну. Юморист с женой воспитали единственную дочь Екатерину. У пары есть 10-летний внук Тимофей.

«Мне кажется, дедушка я хороший, нестрогий. Внука очень люблю. Для меня он — неиссякаемый источник радости и гордости. У нас с Тимофеем близкие отношения, он и своими переживаниями на любовном фронте со мной может поделиться», — рассказал Бандурин.

Они с женой хотели на склоне лет взять в семью ребёнка из детского дома, но их остановил печальный пример их близких друзей. У тех детдомовский мальчик оказался абсолютно неуправляемым и вся семья очень из-за этого настрадалась.

«Я очень боюсь подобного, потому что в любом случае привяжусь к этому маленькому человеку и не переживу, если его жизнь будет складываться трагически», — говорит Николай.

Они с женой и так стараются помогать тем, кто в связи с различными обстоятельствами оказался в беде — беженцам и оставшимся без кормильцев семьям.

«Если что, нам всегда есть кого приютить и мы к этому готовы», — заключил 62-летний «ловелас и изменщик».

Читайте также:

«Сгорел как спичка». Пожар уничтожил дом юмориста Бандурина в Подмосковье

Российская актриса приняла Константина Хабенского за телефонного мошенника

Секс-видео, плевок на голову экс-партнёрше, нюхание стула, на котором сидела бывшая Моргенштерна* — чем ещё сможет удивить Бустер?


* Признан иноагентом в РФ
#строительство
#деньги
#семья
#дом
#актёр
#скандал
#мальчик
#артист
Российская актриса приняла Константина Хабенского за телефонного мошенника
25 февраля 2025, 12:23

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Актриса Елена Шанина рассказала, что перепутала актёра, художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского с телефонным мошенником. Её слова приводит KP.RU.
Артистка рассказала, что долгое время игнорировала звонки Хабенского, который хотел пригласить её в запасной состав спектакля «9 ряд. 10, 11 место».

«Я думала, что это телефонный мошенник. Оказалось, что это Константин Хабенский с таким удивительным предложением», – объяснила Шанина.
Ранее обратная ситуация произошла в Бразилии. Женщина в соцсетях познакомилась с мужчиной, который представился Илоном Маском. Она поверила ему, а спустя некоторое время отправила крупную сумму, которая ему нужна была якобы на покупку топлива для частного самолёта.

Читайте также:

Мошенники обманули студентку, заставив ее передать ценности на сумму более 5,7 млн рублей

Чёрные риелторы не дремлют: петербуржец поверил новым знакомым и остался без жилья, теперь он ночует в подъезде

Мошенники похитили у подростка из Москвы свыше 350 тысяч рублей
#мошенники
#женщина
#ценности
#деньги
#телефон
#актриса
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вычеркнула из своей жизни»: дочь Марии Шукшиной заявила, что мать не приняла её увлечение
25 февраля 2025, 12:10

Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)

Дочь Марии Шукшиной от первого брака разорвала отношения с ней. Анна Шукшина утверждает, что мать не приняла её увлечения.
Внучка писателя и актёра Василия Шукшина и его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, решила не идти по стопам известных родственников. Сначала Анна работала продюсером на телевидении, после чего попробовала себя в рекламе. Однако в последние годы девушка нашла идеальное для себя занятие – бодибилдинг.

С того момента Анна сильно преобразилась. Если раньше она была изящной блондинкой, то за последнее время значительно нарастила мышечную массу. Бодибилдинг стал важной частью жизни девушки, она часто публикует в личном блоге фото и видео с тренировок.

При этом Мария Шукшина не поддерживает необычное увлечение дочери.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», – сообщила Анна.
Анна Шукшина (фото: Instagram* @anna_shukshina)

Девушка подчеркнула, что конфликты с матерью начались ещё задолго до увлечения Анны бодибилдингом. По её словам, мама всегда использовала суровые методы воспитания и даже била дочь.

«Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с её детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», – отметила Анна.
Дочь актрисы добавила, что мама никогда не дарила ей подарки, покупая только необходимые вещи и лишая при этом денег на карманные расходы. Сюрпризы Анна получала только от знаменитой бабушки, но и с ней пришлось прекратить общение из-за тёти Ольги Шукшиной, выступившей против их общения. Сейчас родная сестра Марии живёт вместе с матерью и полностью руководит всеми её действиями.

Читайте также:

«Блондинка с рельефными мышцами»: дочка известной актрисы Анна Шукшина вновь сменила имидж

«Мы очень боимся сообщать ей такие новости»: Федосеева-Шукшина может не выдержать очередного удара от дочери Марии

Отец ушел на СВО, а мать скончалась от наркотиков: с кем сейчас живёт ребёнок сына Марии Шукшиной?

*запрещён в РФ
#ребёнок
#вещи
#жизнь
#мать
#подарки
#супруги
#расходы
#мама
#девушка
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лерчек обездолила тысячи людей. Она заплатит, когда отсидит 25 лет минимум»: Андрей Ковалёв рассказал о борьбе с инфоцыганами
25 февраля 2025, 11:51

Валерия Чекалина (фото: Telegram @ler_chek_official)

Андрей Ковалёв – неоднозначная фигура в российском публичном пространстве. Артист и предприниматель яро выступает против блогер, которые занимаются инфобизнесом, и всеми способами добивается того, чтобы они сели за решётку.
Именно Ковалёв инициировал проверки в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Он гордится тем, что блогеры были наказаны за мошенничество. При этом некоторым пользователям соцсетей стало жалко многодетных мам, поэтому они убеждены, что предприниматель поступил неправильно. Ковалёв объяснил, почему ему не стыдно за свои действия.

«Я на самом деле добрый, гуманный человек. Вот ты считаешь, когда три негодяя избивают бабушку, значит, человек, который прошёл, засадил в репу или позвонил в полицию… Может, он не такой сильный, как я или ты. Он позвонил в полицию – он стукач. Я борюсь с мразью, со сволочами, с тварями, с инфоцыганами, мошенниками, пирамидами, конторами! Я честный, порядочный человек, я ненавижу… Потому что ты не знаешь, что в нашей стране миллионы жертв. Вот эта вот Лерчек, с которой ты мило беседовал, это тварь. Понимаешь? Которая обездолила тысячи людей. А что значит – заплатила? Она (заплатит), когда отсидит 25 лет! 25 лет минимум. Я ещё раз без шуток говорю, миллионы жертв в нашей стране!», – подчеркнул Ковалёв в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».
Андрей Ковалёв (фото: Telegram @andreykovalev_russia)

Также бизнесмен подчеркнул, что на этом не намерен останавливаться. По его словам, в России сейчас насчитываются 150 тысяч инфоцыган, 900 тысяч тарологов, астрологов, ведьм и прочих личностей, которые якобы лечат от рака и продают курсы о том, как лечить онкологию прикосновением руки.

По словам Ковалёва, у полиции и ФСБ не хватает сил, в виду невысоких зарплат и большой текучести кадров, поэтому он оказывает помощь. А если соответствующее поручение даст лично президент, то борец с инфоцыганами непременно отправит всех мошенников за решётку.

Читайте также:

Блогерам Лерчек её экс-супругу Артёму Чекалину продлили срок ареста

Материнское сердце обливается кровью: Елена Блиновская расплакалась в суде, представив, что расстанется с детьми на 6 лет

Елене Блиновской не хватит всего её имущества для погашения задолженности
#проверки
#помощь
#президент
#фсб
#предприниматель
#бизнесмен
#мошенничество
#поручение
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Распущенность Натали демонстрируется с перебором»: жену Петросяна шокировал фильм о Пушкине с Юрой Борисовым
25 февраля 2025, 11:27

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая жена Евгения Петросяна раскритиковала фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Татьяна Брухунова указала, что в картине слишком много вульгарных вечеринок и обнажённых девушек.
Вышедший на большие экраны 14 февраля фильм 30-летнего режиссёра Феликса Умарова наделал много шума. Роль Александра Пушкина сыграл номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, а возлюбленной поэта Натальи Гончаровой – Алёна Долголенко. Также в картине сыграли Илья Любимов, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев и другие звёзды российского кинематографа.

«У меня не было сомнений: идти или нет. Однозначно, идти. Пушкин – наше всё, актерский каст, многообещающий трейлер – всё это будоражило сознание. В случае с «Пророком» от лавины мнений/рецензий было не спастись. ТВ, соцсети и друзья наперебой делились соображениями о том, что услышали», – поделилась Брухунова.
Любительница театров призналась, что огорчена историческими несостыковками в фильме.

«С перебором демонстрируется распущенность Натали (на тот момент уже Пушкиной). Её поведение и отсутствие причёски (как бал – так она лохматая), откровенные платья, не соответствующие времени, пьяные вульгарные вечеринки, обилие обнажённых девушек на приёмах и другие непотребства. Возможно, так и было на самом деле?! Да. Нужно ли сегодня показывать фривольности на больших экранах?! Сомневаюсь», – высказала мнение супруга Петросяна.
Также Татьяна комментировала «рэп», который шокировал многих зрителей. В фильме почти все действующие лица – от императора Николая I до Натали зачитывают строки. По словам Брухуновой, это позволило усилить воздействие гениальных строк, а также подчеркнуть смелость и дерзость Пушкина.

Кроме того, жена юмориста призвала не воспринимать всерьёз всё происходящее на экране, а приходить в кино с настроем посмотреть гротескную аллюзию. Она также добавила, что Пушкин точно не «перевернулся в гробу».

В заключение Брухунова отметила, что лет через пять точно покажет картину сыну, чтобы он понимал, что Пушкин – тоже человек, а не просто портрет в учебнике по литературе.

Читайте также:

Скандалы и суды за имущество: почему дочь Петросяна не приняла его молодую жену и как Брухунова намерена лишить ее наследства

«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном

«Счастье!»: жена Евгения Петросяна заявила о победе над худруком Театра Сатиры
#кино
#соцсети
#фильм
#пушкин
#рэп
#счастье
#бал
#мнение
#звёзды
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Секс-видео, плевок на голову экс-партнёрше, нюхание стула, на котором сидела бывшая Моргенштерна* — чем ещё сможет удивить Бустер?
25 февраля 2025, 11:15

Слава Бустер (Фото: ВКонтакте @lilbuster)

25 февраля отмечает день рождения Слава Бустер, российский видеоблогер, известный своими стримами на тему компьютерных игр.
Он разрушает стереотип, что работа в интернете не требует усилий, демонстрируя высокую вовлеченность в проекты. Бустер готов работать без выходных, если это связано с его любимым делом. Подробнее о нем и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Биография Славы Бустера

Слава Бустер, настоящее имя Вячеслав Леонтьев, родился 25 февраля 1997 года в Москве. В детстве он страдал от гидроцефалии и повышенного давления. Его отец рано ушел из семьи, и Слава связывает свою плохую успеваемость в школе с взрослением в неполной семье.

Мать отправила его в кадетскую школу, чтобы оградить от негативного влияния улицы. Несмотря на трудности, годы обучения помогли ему сформировать мужской характер. В юности он начал участвовать в турнирах по киберспорту, но дисциплине так и не научился. После школы он работал лишь несколько месяцев, помогая строить дом для матери.

Фото: iStock/Vasilvich

Начало карьеры стримера

С детства Вячеслав наблюдал, как его отец и старший брат играют в игры, такие как Counter-Strike, Dota и Doom. В 2008 году он случайно наткнулся на видео с передачи «Намедни» 2002 года, где показывали репортаж о поездке российских геймеров на международный турнир. Они выиграли 10 тысяч долларов, и Вячеслав понял, что тоже хочет когда-нибудь позвонить матери и сообщить ей о своей победе.

Слава начал проводить онлайн-стримы, где проходил различные игры, а его первая поездка на киберспортивный турнир состоялась в 2010 году. Ему предстояло встретиться лицом к лицу с людьми, которых он часто оскорблял во время своих трансляций, поэтому он натянул капюшон на лицо и выбрал самое укромное место, надеясь остаться незамеченным.

13 августа 2019 года Бустер запустил свой YouTube-канал, который приносил ему в среднем около 190 тысяч рублей в месяц. В том же году он начал стримить на Twitch, где за два месяца собрал 250 зрителей, а после появления с другом в Discord их число увеличилось до 1500. Благодаря быстрому накоплению капитала он смог переехать из дома к матери в двухкомнатную квартиру.

Фото: iStock/evgeniy Soloviev

Участие Бустера в различных шоу

Весной 2021 года Бустер появился в 3-м выпуске шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным* на YouTube-канале Gazgolder, где вместе с Алексеем Серовым, Алексеем Рыжовым и рэпером SODA LUV оценивал композиции Тимати и Вани Дмитриенко. Он назвал трек «Family» Алишера Моргенштерна** и Yung Trappa «божественным на уровне классики».

В интервью на канале «Пушка» Бустер обсудил свои взгляды на ЛГБТ***, личную жизнь и будущие проекты, а также прошел детектор лжи. К тому времени он уже начал записывать свои песни, выпустив такие треки, как «100К», «Большие боссы» и «Самый худший трек» с Егором Кридом и Эльдаром Джараховым. В декабре 2022 года он выпустил композицию «Розы».

Компьютерный клуб Бустера

Вячеслав также является владельцем бизнеса. Он управляет киберспортивной командой Gun5, игровым клубом в центре Москвы и брендом игровых устройств Lunacy. Он был номинирован на премию Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет», а портал оценил его доход в 2,4 миллиона долларов.

Фото: iStock/gorodenkoff

Личная жизнь Бустера

Бустер три года встречался с Екатериной Буланкиной, которая стала известна под ником Ekatze. Они познакомились в 2019 году благодаря общему другу и быстро сблизились. Екатерина, мечтавшая стать актрисой и врачом, работала и училась, но Бустер уговорил её заняться стримингом.

В апреле 2021 года на канале GQ Russia вышло видео, где они проверяли, насколько хорошо Бустер знает Катю. В конце 2022 года Бустер сообщил о расставании с Екатериной.

Отношения Вячеслава Бустера Леонтьева и его бывшей девушки Екатерины стали скандальными после инцидента, когда он плюнул ей на голову во время стрима. После расставания Вячеслав заявил, что это было правильное решение, так как не испытывал чувств.

Он продолжал шутить над отношениями на своих стримах, что вызвало недовольство Екатерины. Она отметила, что его поведение было некрасивым и больным для нее, добавив, что расставание произошло по телефону.

Отношения с Диларой

В феврале 2023 года блогер отпраздновал свой день рождения в Дубае, куда по его приглашению прилетели 60 гостей, а общие расходы составили около 10 миллионов рублей. В это время в ОАЭ его заметили в компании Дилары Зинатуллиной, бывшей жены Моргенштерна*. Первоначально стример уверял публику, что между ними лишь дружба. Однако вскоре после этого летом пара была замечена за поцелуями в машине Бустера, что подтвердило их романтические отношения.

Официально о своем союзе Дилара и Бустер объявили весной 2024 года в интервью на YouTube-шоу «Вписка». Они поделились новостью, что уже живут вместе и строят совместные планы. В мае они также посетили «Шоу Воли», где рассказали о своей творческой деятельности.

Летом пара опубликовала совместные фотографии, которые намекали на возможную беременность Зинатуллиной. Однако позже на VK Fest выяснилось, что эти слухи оказались лишь шуткой. В начале 2025 года роман закончился, и Вячеслав сообщил о расставании, поблагодарив Дилару за полученный опыт.

На совместных стримах с Диларой Бустер удивлял своих зрителей странным поведением: как только девушка уходила в другую комнату, он начинал нюхать стул, на котором она сидела. Это эксцентричное действие не оставалось незамеченным и вызывало недоумение у тысяч зрителей.

В своем последнем интервью для шоу «Вписка» Вячеслав откровенно признался, что получает удовольствие от просмотра домашних видео с интимными моментами с новой девушкой Диларой. Его откровенность шокировала подписчиков и добавила новые оттенки к его уже скандальной репутации.

Дилара Зинатуллина (Фото: ВКонтакте @influesii)

Слава Бустер сейчас

Бустер продолжает активно развивать свою карьеру, расширяя аудиторию благодаря разнообразному контенту. К весне 2023 года его подписчики на Twitch достигли 3,4 млн. Он известен своими щедрыми жестами, например, подарив геймеру без рук скин за 1 млн рублей. Осенью Слава приобрел «Мерседес» за 28 млн рублей и выпустил собственные наушники. В 2024 году он дал откровенные интервью, где рассказал о сложностях в жизни и отношениях с отцом, а также представил новый трек «Тайминг».

Читайте также:

Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод

Побег в США, новая любовь в браке и многомиллионное наследство — что скрывает жена Владислава Галкина Дарья Михайлова?

Иосиф Пригожин снял Валерию в гримерке: поклонники обсуждают «венозные ноги» артистки

* признан Минюстом РФ иноагентом
** признан Минюстом РФ иноагентом
*** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#шоу
#интервью
#девушка
#игры
#беременность
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате