Российская актриса приняла Константина Хабенского за телефонного мошенника

Константин Хабенский (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Актриса Елена Шанина рассказала, что перепутала актёра, художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского с телефонным мошенником. Её слова приводит KP.RU.
Артистка рассказала, что долгое время игнорировала звонки Хабенского, который хотел пригласить её в запасной состав спектакля «9 ряд. 10, 11 место».
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«Я думала, что это телефонный мошенник. Оказалось, что это Константин Хабенский с таким удивительным предложением», – объяснила Шанина.Ранее обратная ситуация произошла в Бразилии. Женщина в соцсетях познакомилась с мужчиной, который представился Илоном Маском. Она поверила ему, а спустя некоторое время отправила крупную сумму, которая ему нужна была якобы на покупку топлива для частного самолёта.
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Анастасия Чинкова