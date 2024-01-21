TooFab: Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих взаимоотношениях с едой

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Американская поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором подробно рассказала о своих личных отношениях с едой и о том, как она относится к своему весу.
«Еда — моя слабость, я признаю это <...> Я страстная любительница поесть», — написала 42-летняя Спирс рядом с фотографией горячего шоколада из нью-йоркского магазина мороженого Glace.Затем певица упомянула своего бывшего мужа Сэма Асгари (при этом не называя его по имени), отметив, что он «знает много разных способов и простых трюков, чтобы оставаться здоровым».
Исполнительница завершила свой пост предложением к своим подписчикам, написав: «Я советую, с кем бы вы ни были или думаете быть вместе <...> смотрите на них точно так же, как вы смотрите на этот кофе» (цитата по изданию TooFab).
Ранее Спирс опровергла слухи о своём грядущем альбоме и заявила, что больше не вернется в музыкальную индустрию, но будет писать песни для других артистов. Последний на сегодняшний день студийный альбом Спирс, "Glory", вышел ещё в 2016 году и был продан тиражом в 157 тысяч копий в первую же неделю.
16 августа 2023 года появилась новость о разводе Бритни Спирс и её супруга Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.
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