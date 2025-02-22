Трансгендерную* звезду из «Эйфории» вновь признали мужчиной в новом паспорте США

Хантер Шефер (Фото: Instagram**/hunterschafer)
Трансгендерную* звезду сериала «Эйфория» Хантер Шефер вновь признали мужчиной в новом паспорте США. Этим поделилась сама актриса в своих соцсетях.
В своем посте актриса опубликовала фото паспорта, где в графе пола стоит мужской. Данное изменение последовало после распоряжения президента США Дональда Трампа о признании в стране только двух полов.
Ее недавно 26-летняя Шефер считалась трансгендерной* женщиной. Хантер сменила пол еще в подростковом возрасте. Судя по паспорту, теперь ее вновь признали мужчиной.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Instagram** принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Ее недавно 26-летняя Шефер считалась трансгендерной* женщиной. Хантер сменила пол еще в подростковом возрасте. Судя по паспорту, теперь ее вновь признали мужчиной.
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Instagram** принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Иван Мусатов