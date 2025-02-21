Рианна и A$AP Rocky назовут следующего ребенка в честь адвоката рэпера

Рианна и A$AP Rocky (Фото: Инстаграм* @badgalriri
Барбадосская исполнительница Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, определились с именем для третьего ребенка, сообщило издание Daily Mail.
Недавно закончилось судебное разбирательство по делу A$AP Rocky, которому из-за серьезных обвинений грозил многолетний тюремный срок. Рэпера признали невиновным. Рианна и A$AP Rocky так эмоционально восприняли случившееся, что захотели назвать следующего малыша в честь представителя рэпера в суде.
Адвокат Джозеф Такопина поделился, что после заседания музыкант дал ему обещание.
Еще Джозеф Такопина поделился, что A$AP Rocky сказал ему пару «очень приятных слов» после победы в суде и назвал его членом семьи.
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Адвокат Джозеф Такопина поделился, что после заседания музыкант дал ему обещание.
«Они схватили меня и сказали: «Слушай, наш следующий ребенок A$AP Joe». Я сказал: «Ловлю тебя на слове!», — откровенничал защитник.
Еще Джозеф Такопина поделился, что A$AP Rocky сказал ему пару «очень приятных слов» после победы в суде и назвал его членом семьи.
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Ольга Енгалычева