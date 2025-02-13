У актёра и режиссёра Олега Меньшикова диагностирована онкология

Олег Меньшиков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Знаменитый актёр и режиссёр, художественный руководитель, а позднее директор Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков борется с онкологическим заболеванием.
В настоящее время он проходит курс интенсивной химиотерапии, сообщает телеграм-канал Mash. Ухудшение состояния здоровья артист заметил ещё несколько месяцев назад. Светские хроникёры заметили, что Меньшиков сильно похудел и осунулся. К тому же некогда писаный красавец и обладатель пышной шевелюры начал заметно лысеть.
На последних звёздных мероприятиях Олег Евгеньевич стал появляться в обширной и мешковатой одежде, чтобы скрыть нездоровую худобу. Самые неприятные догадки поклонников подтвердились — актёр борется с онкологией. Врачи заявляют, что болезнь выявлена на ранней стадии, поэтому шансы на её успешное лечение — около 80%.
Специалисты-медики настроены бороться за его здоровье всеми доступными средствами. Однако специальная терапия, которую сейчас проходит актёр, — это долгий и тяжёлый процесс. Он включает в себя курсы химиотерапии, постоянное наблюдение и возможные хирургические вмешательства.
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На последних звёздных мероприятиях Олег Евгеньевич стал появляться в обширной и мешковатой одежде, чтобы скрыть нездоровую худобу. Самые неприятные догадки поклонников подтвердились — актёр борется с онкологией. Врачи заявляют, что болезнь выявлена на ранней стадии, поэтому шансы на её успешное лечение — около 80%.
«В таких случаях многое зависит от силы духа, окружения и готовности не сдаваться», — отмечают онкологи.
Специалисты-медики настроены бороться за его здоровье всеми доступными средствами. Однако специальная терапия, которую сейчас проходит актёр, — это долгий и тяжёлый процесс. Он включает в себя курсы химиотерапии, постоянное наблюдение и возможные хирургические вмешательства.
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Александр Бойцов