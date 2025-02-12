Пытается молодиться, но выглядит как несчастный: новый стиль Олега Меньшикова обсуждают в сети. Ради кого он сменил имидж?

Олег Меньшиков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Олег Меньшиков оказался в центре внимания — на этот раз из-за заметных перемен в стиле. Народный артист сменил привычный имидж и удивил публику новым внешним видом. Что стоит за этими переменами и как на них реагируют поклонники, расскажет «Радио 1».
Биография Олега Меньшикова
Олег Евгеньевич Меньшиков — известный российский актёр театра и кино, режиссёр и педагог.
Родился 8 ноября 1960 года в Серпухове, Московская область. Олег Евгеньевич вырос в семье военного инженера и врача-невролога.
«Мама забрала меня из детского сада, я капризничал и чего-то от нее требовал. А мама не делала того, что я хотел. Я сел посреди улицы в лужу прямо в одежде, мол, пока не сделаешь, так и буду сидеть. Мама стояла и смотрела на меня, даже не пошевелилась, и я сказал: "Какая ты бессердечная". Наверное, таким своенравным я и остался», — отметил Меньшиков в беседе с Psychologies.
Родители были заняты своими делами, поэтому не уделяли ему много внимания и не заставляли следовать строгим правилам. Как сам утверждал актер, его воспитание заключалось в том, что родители не ограничивали его свободу.
«Родители воспитывали меня тем, что не воспитывали. Не лезли ко мне с нотациями, с требованиями откровенности, не запрашивали отчетов о моей жизни, не поучали. Это не потому, что я был им безразличен, просто они меня любили. Но у нас не было доверительных, дружеских отношений, так сложилось. И, наверное, многое тут зависело от меня», — рассказал он.
С ранних лет проявлял интерес к искусству, обучался игре на скрипке.
Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)
Позже окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Популярность ему принесли роли в культовых фильмах «Покровские ворота», «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник». С 2012 года он занимает пост художественного руководителя Театра имени Ермоловой.
За свою карьеру Меньшиков удостоился звания Народного артиста России и трижды становился лауреатом Государственной премии РФ.
Личная жизнь
Личная жизнь Олега Меньшикова всегда была окружена слухами. В школьные годы он пользовался большой популярностью у девушек, а после поступления в театральный институт мог бы покорить любую. Однако сам актер, казалось, не проявлял к этому особого интереса, полностью сосредоточившись на карьере.
Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)
Лишь в 2005 году он связал себя узами брака со студенткой театрального вуза Анастасией Черновой. С тех пор они неразлучны и часто появляются вместе на публике. У пары нет детей — сам Меньшиков объяснял это состоянием своего здоровья.
«Конечно, мы хотели иметь детей, но не получилось. Мы оттягивали, оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла. Какие-то другие формы родительства мы не рассматриваем. Что называется, Бог не дал», — объяснял он.
Олег Евгеньевич считал, что неудача актерской карьеры его жены была его виной. На курсе ее считали талантливой, но на кастингах, услышав фамилию Меньшиков, режиссеры отказывались предлагать ей роли — возможно, из-за страха иметь дело с таким именитым супругом или считая, что успех в профессии ей и так обеспечен. В результате она переключилась на танцы, а позже стала тренером по пилатесу.
Олег Меньшиков с супругой (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)
В 2010 году артист перенес гипертонический криз, после чего в прессе появились разговоры о его возможной зависимости от алкоголя. Более того, ходили слухи, что этим же страдала и его супруга, якобы переживавшая из-за отсутствия самореализации.
Позже в СМИ появилась информация о тайной симпатии к актеру со стороны Кристины Асмус.
Однако все сплетни так и остались неподтвержденными, а брак Олега и Анастасии по-прежнему остается прочным.
«Мы как-то вросли друг в друга. Я просто не понимаю, как могло бы быть по-другому, если бы сейчас не было Насти. Это не укладывается в голове. И, конечно, это было бы со знаком минус, гораздо хуже, неправильнее, чем сейчас есть. Конечно, мы менялись, притирались, ссорились и орали. Потом разговаривали «через губу», как-то общались так месяца полтора. Но ни разу не расходились, даже мысли такой не было», — рассказал артист.
Олег Меньшиков и Кристина Асмус (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)
Изменил стиль
Олег Меньшиков всегда отличался безупречным вкусом, что заметили ещё в начале его карьеры. Коллеги называли актера «франтом», и он старался оправдать это прозвище.
В 2001 году Меньшиков стал лицом швейцарской марки часов Longines, отметив, что его выбрали за элегантность.
Однако у самого актера свое представление о том, что такое элегантность. Он утверждает, что не тратит много времени на подбор одежды, не утруждается глажкой рубашек и не изучает, какие цвета между собой сочетаются.
Вместо этого он полагается на внутреннее чувство и выбирает образы, ориентируясь на свои ощущения.
Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)
Меньшиков активно экспериментирует со стилем, выбирая одежду и аксессуары от ведущих модных брендов. Подписчики нередко восхищаются его вкусом, но находятся и те, кто считает его образы слишком молодежными.
«А что же ему не молодиться-то. Это запрещено? Меньшиков — человек творческий, целеустремленный, энергичный, хочет идти в ногу со временем. Знаете пословицу ''седина в бороду, бес в ребро''? В данном случае ''бес'' проявляется в том, что мужчина хочет выглядеть молодо, задорно, современно. Это типично для представителей актерской среды», — отметил историк моды Александр Васильев.
Сам артист на критику реагирует спокойно, с долей юмора. Он сопровождает свои фотографии ироничными подписями: «Непринужденное сияние», «Интеллектуальный шик», «Аристократический флер», «Добавим душевной легкости», «Парим над суетой», «Продолжаем повышать уровень серотонина», «Весенняя вспышка».
Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)
Что думают подписчика Олега Меньшикова
В интернете активно обсуждают стиль Олега Меньшикова, и мнения пользователей разделились. Некоторые критикуют его образы, считая их неподходящими для его возраста.
«Как нелепо все это выглядит на взрослом мужчине», — пишет один из комментаторов.
Другие предполагают, что смена имиджа связана с попыткой компенсировать внутреннюю пустоту.
«Выглядит как несчастный человек с погасшим взглядом, который пытается как-то и чем-то наполнить жизнь. Как можно больше тряпок, сумок, побрякушек, чтобы чувствовать себя живым».
Олег Меньшиков (фото: Instagram* / @olegmenshikov.ru)
Некоторые отмечают, что внешний вид актёра изменился не в лучшую сторону.
«Плохо выглядит, уж точно не здоровым и не счастливым. А жена рядом с ним как старушка. Девочка, оно того стоило?»
Есть и те, кто считает, что его стиль просто не сочетается с внешностью.
«Конечно, ему больше подошли бы чёрные брюки, чёрный гольф, пальто camel, у него слишком строгое, интеллигентное лицо для такого стиля, у меня похожий типаж, только женский, и на мне нелепо смотрятся рюшечки и все цветастое».
Однако большинство комментариев положительные — поклонники восхищаются стилем Меньшикова.
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