«Удалось все это пройти»: Волочкова поделилась воспоминаниями о 1 Сентября

31 августа 2026, 15:16

Балерина Анастасия Волочкова поделилась яркими воспоминаниями о 1 Сентября

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о своих школьных годах. По её словам, 1 сентября для неё никогда не было традиционным праздником с линейкой и цветами — с раннего детства этот день означал возвращение к интенсивным репетициям и строгой дисциплине.





В балетной школе, подчеркнула Волочкова, торжественность даты не давала поблажек: ученицы приходили в класс, надевали форму и становились у станка, а романтика заключалась не в празднике, а в ежедневном труде и доказательстве своего права находиться в зале. Особое волнение у неё вызывала не столько дата, сколько необходимость показать педагогам результаты летних тренировок.





«Я помню, как с пуантами в руках бежала в свою балетную академию, чтобы поскорее приступить к работе. Я до сих пор не могу поверить, что мне удалось все это пройти», — добавила экс-прима для Общественной Службы Новостей.