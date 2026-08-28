«Веста, Квэста, Мэста»: Волочкова раскрыла, пойдет ли на концерт Канье Уэста

28 августа 2026, 15:10

Волочкова заявила, что не знает Канье Уэста и не пойдет на его концерт

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила, пойдет ли она на концерт американского рэпера Канье Уэста, который должен состояться в Санкт-Петербурге. Подробности выяснял Super.ru.





Танцовщицу застали в салоне красоты во время подготовки к собственному выступлению. На вопрос о концерте рэпера она отреагировала с недоумением, заявив, что не знает, о ком идет речь, и сосредоточена на своем деле.

«Концерт кого? Это кто? Веста, Квэста, Мэста… Я не знаю, о чем вы говорите. Я занимаюсь своим творчеством», — ответила балерина, имея в виду Канье Уэста.