«Веста, Квэста, Мэста»: Волочкова раскрыла, пойдет ли на концерт Канье Уэста
Волочкова заявила, что не знает Канье Уэста и не пойдет на его концерт
Российская балерина Анастасия Волочкова ответила, пойдет ли она на концерт американского рэпера Канье Уэста, который должен состояться в Санкт-Петербурге. Подробности выяснял Super.ru.
Танцовщицу застали в салоне красоты во время подготовки к собственному выступлению. На вопрос о концерте рэпера она отреагировала с недоумением, заявив, что не знает, о ком идет речь, и сосредоточена на своем деле.
«Концерт кого? Это кто? Веста, Квэста, Мэста… Я не знаю, о чем вы говорите. Я занимаюсь своим творчеством», — ответила балерина, имея в виду Канье Уэста.Волочкова также сообщила, что 3 сентября стартует ее сезон. Сейчас она готовит новый драматический спектакль «Зеркало» и восстанавливается после операции по замене тазобедренного сустава.