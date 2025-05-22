Уехавший из России Никита Пресняков воссоединился с младшим братом

Никита Пресняков (Фото: Instagram*@npresnyakov)
Уехавший из РФ сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте воссоединился с младшим братом. Никита Пресняков опубликовал в своем блоге фотографию с отдыха.
На снимке музыкант был запечатлен в компании младшего брата Артемия. Родственники, одетые в яркие спасательные жилеты, вместе плыли на лодке.
Напомним, Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой живет в Соединенных Штатах, где он занимается съемкой клипов для артистов и написанием музыки под творческим псевдонимом Nick Pres.
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*Запрещен в РФ
Никита Пресняков с братом Артемием (Фото: Instagram* @npresnyakov)
«Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений», — подписал фото Пресняков.
Напомним, Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой живет в Соединенных Штатах, где он занимается съемкой клипов для артистов и написанием музыки под творческим псевдонимом Nick Pres.
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Екатерина Коршунова