Тоска по родине: Жена Никиты Преснякова показала, как они провели минувшие выходные

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram*, @alenaakrasnova)
Никита Пресняков живёт в США почти три года, однако кажется, что за это время он стал лишь больше скучать по родине. Старший внук Аллы Пугачёвой так и не нашёл достойную работу в Штатах. Музыкант зарабатывает на жизнь, гастролируя с группой и исполняя хиты 90-х, а отдыхает исключительно в компании друзей-эмигрантов, причём все праздники они устраивают на русский манер.
В личном блоге жена Преснякова Алёна Краснова показала, как они отметили Пасху, в этом году совпавшую у католиков и православных. Семейная пара вместе с друзьями выехали на природу и организовали пикник в лучших традициях тех застолий, который бывают на майские праздники в России. Они жарили шашлыки на берегу озера, распевали любимые русские песни разных лет и общались.
Но подписчики не спешат радоваться за Никиту и его жену. Многие до сих пор не понимают, зачем Пресняков уехал за границу, ведь очевидно, что адаптироваться в США он не может и не хочет, если продолжает придерживаться жизни, которую вёл в России.
Ранее стало известно, Наталья Подольская и Владимир Пресняков в июне отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания и решили в этот день провести свадьбу ещё раз. При этом Наталья отметила, что планирует сэкономить на платье.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
**признан иноагентом в РФ
Но подписчики не спешат радоваться за Никиту и его жену. Многие до сих пор не понимают, зачем Пресняков уехал за границу, ведь очевидно, что адаптироваться в США он не может и не хочет, если продолжает придерживаться жизни, которую вёл в России.
Ранее стало известно, Наталья Подольская и Владимир Пресняков в июне отметят 15-летнюю годовщину со дня бракосочетания и решили в этот день провести свадьбу ещё раз. При этом Наталья отметила, что планирует сэкономить на платье.
Читайте также:
Вика Цыганова «прошлась» по Максиму Галкину**, заговорившему на иврите
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
**признан иноагентом в РФ
Анастасия Чубина