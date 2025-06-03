«Уникальная, конечно!»: дочь Алены Яковлевой обратилась к маме после новости о ее серьезной болезни

03 июня 2025, 13:15

Мария Козакова поздравила Алену Яковлеву с днем рождения и восхитилась ее силой

Мария Козакова (Фото: Instagram*/mashakozakova)

Дочь актрисы Алены Яковлевой Мария Козакова поздравила ее в соцсетях с днем рождения. Девушка восхитилась силой матери и назвала ее «уникальной».







«Уникальная,конечно! Только здоровья. Любимая наша мама,бабушка,теща.С днем рождения», — написала Мария.

«Всегда невероятно радуюсь этому факту, и восхищаюсь ее этой молодой энергией,этим позитивом,который она сохраняет не смотря на такое количество всего, что она преодолела за жизнь», — добавила Козакова, опубликовав семейные кадры.

