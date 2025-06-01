«Граничит с ненормальностью»: Алена Яковлева потеряла 12 кг из-за серьезной болезни
Актриса Алена Яковлева похудела на 12 кг из-за проблем с ЖКТ
Алена Яковлева похудела на 12 килограммов из-за серьезных проблем со здоровьем. Точный диагноз она не раскрыла, но намекнула, что он напрямую связан с ЖКТ.
В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ 63-летняя актриса призналась, что даже врагу не пожелала бы той диеты, какой придерживалась сама.
«Больше я не хочу худеть, для меня достаточно. Это уже граничит с ненормальностью», — заявила Яковлева.В октябре прошлого года артистку госпитализировали после спектакля с сильными болями в животе. Первоначальный диагноз «аппендицит» не подтвердился. Сейчас актриса восстанавливает здоровье с помощью йоги и курортного лечения, избегая чрезмерных нагрузок из-за случившегося ранее разрыва мениска.
«Я бы не хотела вдаваться в подробности. Скажем так, это внутренние органы, желудочно-кишечный тракт. Но никакой катастрофы пока нет», — добавила Яковлева.