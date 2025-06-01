«Граничит с ненормальностью»: Алена Яковлева потеряла 12 кг из-за серьезной болезни

01 июня 2025, 13:04

Актриса Алена Яковлева похудела на 12 кг из-за проблем с ЖКТ

Алена Яковлева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алена Яковлева похудела на 12 килограммов из-за серьезных проблем со здоровьем. Точный диагноз она не раскрыла, но намекнула, что он напрямую связан с ЖКТ.





В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ 63-летняя актриса призналась, что даже врагу не пожелала бы той диеты, какой придерживалась сама.

«Больше я не хочу худеть, для меня достаточно. Это уже граничит с ненормальностью», — заявила Яковлева.

«Я бы не хотела вдаваться в подробности. Скажем так, это внутренние органы, желудочно-кишечный тракт. Но никакой катастрофы пока нет», — добавила Яковлева.