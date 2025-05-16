«Уши сами по себе не оттопыриваются»: пластический хирург раскрыл секрет преображения молодой супруги Александра Цекало

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)
Дарина Эрвин в последнее время сильно преобразилась. 34-летняя возлюбленная продюсера Александра Цекало уверяет, что не делала пластические операции, однако эксперт в этой области склоняется к обратному.
Эрвин стала четвёртой женой Цекало. Пара поженилась в 2019 году – спустя год после начала отношений. Изначально общественность активно обсуждала 30-летнюю разницу в возрасте супругов, но сейчас всех волнует изменившаяся внешность избранницы артиста.
Девушка сильно похудела, за счёт чего её фигура и лицо преобразились, но больше всего поражают уши Дарины, которые стали более заметными. Известно, что лопоухость сейчас в тренде в Китае, где девушки специально делают операции, чтобы добиться такого эффекта. Эрвин тоже подозревают в пластике, однако она продолжает уверять, что ничего не делала, а лишь перестала скрывать уши, которые были оттопыренными изначально.
Известный пластический хирург Сергей Блохин убеждён, что супруга Цекало всё же прибегала к помощью его коллег. По мнению эксперта, художница сделала ринопластику, а также вставила скуловые протезы в лицо.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Девушка сильно похудела, за счёт чего её фигура и лицо преобразились, но больше всего поражают уши Дарины, которые стали более заметными. Известно, что лопоухость сейчас в тренде в Китае, где девушки специально делают операции, чтобы добиться такого эффекта. Эрвин тоже подозревают в пластике, однако она продолжает уверять, что ничего не делала, а лишь перестала скрывать уши, которые были оттопыренными изначально.
Известный пластический хирург Сергей Блохин убеждён, что супруга Цекало всё же прибегала к помощью его коллег. По мнению эксперта, художница сделала ринопластику, а также вставила скуловые протезы в лицо.
«Я вижу, что сделана кантопексия – это изменение формы глаз. Все хирургические манипуляции сделаны, на мой взгляд, очень хорошо, качественно. Я не имею в виду эстетику, я имею в виду работу пластического хирурга. Мне кажется, что лицо Дарины стало более гармоничным. Кроме ушей. Девушке точно сделали отопластику. Чудес не бывает – уши сами по себе не оттопыриваются, не увеличиваются, не расширяются», – отметил специалист в беседе с NEWS.ru.Напомним, что в настоящее время Цекало и Эрвин проживают в США. Дарина развивается в сфере искусства – пишет картины и пробует построить карьеру в кино.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова