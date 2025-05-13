Александр Цекало привёз молодую жену Дарину Эрвин в Россию

Александр Цекало и Дарина Эрвин (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Александр Цекало вместе с молодой женой Дариной Эрвин прилетел в Россию. Супруги посетили XII Премию АПКит – это был их первый выход в свет за последние несколько лет.
Напомним, что шоумен женился на художнице в 2019 году, после чего эмигрировал в Штаты. Там же пара сыграла свадьбу, а медовый месяц провела в Италии. После этого Цекало пропал из российского медиапространства.
Несмотря на внушительную разницу в возрасте, супруги разводиться не планируют. А Александр остаётся редким примером покинувшей страну знаменитости, которая всё же продолжает зарабатывать на Родине. Здесь у продюсера действует бизнес по производству сериалов, который приносит ему миллиарды рублей.
Читайте также:
Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой
«Расцеловал ей несколько раз руки»: Цекало сняли в ресторане вместе с молодой женой Эрвин на фоне слухов о разводе
«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже
Несмотря на внушительную разницу в возрасте, супруги разводиться не планируют. А Александр остаётся редким примером покинувшей страну знаменитости, которая всё же продолжает зарабатывать на Родине. Здесь у продюсера действует бизнес по производству сериалов, который приносит ему миллиарды рублей.
Читайте также:
Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой
«Расцеловал ей несколько раз руки»: Цекало сняли в ресторане вместе с молодой женой Эрвин на фоне слухов о разводе
«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже
Анастасия Чинкова