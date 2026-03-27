В Госдуме потребовали наказать певца SHAMAN за англоязычный псевдоним
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что артисты, которые не соблюдают законы страны, должны получать наказание. Так политик отреагировал на нежелание певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) менять англоязычный псевдоним на кириллицу.
В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов напомнил, что с марта в России действует закон № 168-ФЗ о требованиях к использованию русского языка в публичной коммуникации.
Депутат отметил: если артист не хочет выполнять требования, то ему придётся отвечать перед законом. Исключение — когда псевдоним зарегистрировали как товарный знак.
«В любом случае я считаю, что любой артист, который выступает на российской сцене, должен петь под русским псевдонимом и соблюдать законы нашей страны», — подчеркнул Виталий Валентинович.Милонов добавил, что многие звёзды до сих пор используют англоязычные названия брендов и могут понести наказание. Он заключил, что некоторые из них считают законы не для себя, но напомнил о певице, которую сегодня отменяют.