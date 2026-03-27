В Госдуме потребовали наказать певца SHAMAN за англоязычный псевдоним

27 марта 2026, 14:29

Депутат Милонов: SHAMAN не избежит наказания за нарушение закона о русском языке

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что артисты, которые не соблюдают законы страны, должны получать наказание. Так политик отреагировал на нежелание певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) менять англоязычный псевдоним на кириллицу.





В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов напомнил, что с марта в России действует закон № 168-ФЗ о требованиях к использованию русского языка в публичной коммуникации.



Депутат отметил: если артист не хочет выполнять требования, то ему придётся отвечать перед законом. Исключение — когда псевдоним зарегистрировали как товарный знак.

«В любом случае я считаю, что любой артист, который выступает на российской сцене, должен петь под русским псевдонимом и соблюдать законы нашей страны», — подчеркнул Виталий Валентинович.