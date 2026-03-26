«Личная обида»: Экс-танцор Булановой раскрыл подробности своего увольнения

26 марта 2026, 21:44

Танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля рассказал о причинах увольнения

Дмитрий Берегуля (Фото: Instagram* @dimaberegulya)

Танцор из «энергосберегающей» подтанцовки Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля раскрыл подробности увольнения из коллектива. Он опубликовал видео в личном блоге, где объяснил, как «зазвездился и ушёл от Тани Булановой».





Ещё до вирусного танца Берегуля просил отпуск на время осеннего тура. В июне 2025 года артист подошёл к Татьяне и признался, что из‑за проблем со спиной вынужден отказаться от тура с 35 концертами.

«Я реально понимал, что я уже не вывожу. Потому что мы до этого уже примерно полтора года в таком графике проработали», — поделился он.

«Я так понял, меня захотели наказать, проучить. Насколько я всё это увидел — здесь имела место личная обида и нежелание как‑то понять и войти в положение», — заключил он.