В Госдуме прокомментировали развод певца SHAMAN

Фото: РИА Новости/Александр Иванов
Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина прокомментировала свидетельство о разводе российского исполнителя SHAMAN, которое было опубликовано в сети. Об этом информирует «Осторожно Media».
По словам Останиной, подобным образом SHAMAN занимается самопиаром.
Парламентарий привела в пример Иосифа Кобзона, который также был женат несколько раз, однако оставил после себя не только воспоминания о браках, но и множество хороших песен. Останина заключила, что главное для исполнителя — это творчество, а не документы о разводе.
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«Любое упоминание, кроме некролога — это реклама. Поэтому, размещение документа — способ напомнить о себе», — отметила депутат.
Парламентарий привела в пример Иосифа Кобзона, который также был женат несколько раз, однако оставил после себя не только воспоминания о браках, но и множество хороших песен. Останина заключила, что главное для исполнителя — это творчество, а не документы о разводе.
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Екатерина Коршунова