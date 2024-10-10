«Пришлось прощаться»: почему дочь Муцениеце ушла в новую семью Прилучного и кто настроил детей против Агаты

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Актриса Агата Муцениеце и ее экс-супруг Павел Прилучный уже долгое время выясняют отношения в судах из-за алиментов и дележки детей. Накануне стало известно, что Муцениеце отдала Прилучному дочь. Информацию подтверждает ролик, опубликованный в личном блоге новой жены артиста Зепюр Брутян.
О том, почему от Муцениеце ушли дети, как их настраивает Прилучный и чем может обернуться скандальное разбирательство — в материале «Радио 1».
Между экс-супругами с момента развода не утихают скандалы. В последнее время они постоянно судятся из-за алиментов на детей и опеку над ними.
Первое время после развода Прилучный выплачивал по 50 тысяч рублей в месяц на Мию и Тимофея, однако эта сумма не устроила Муцениеце. Только за обучение своих детей актриса платит почти 2 миллиона рублей ежегодно. В 2023-м она подала иск с просьбой увеличить алименты. Весной суд удовлетворил это требование, но теперь Павел пытается не только оспорить это решение, но и забрать детей себе.
Еще недавно Муцениеце заявляла, что будет идти до конца и добьется желаемого, а теперь жалеет о том, что вообще начала этот процесс.
Агата очень переживает, что бывший муж и его новая супруга настраивают детей против нее. Долгое время она старалась держать Тимофея и Мию возле себя, однако была вынуждена на некоторое время уехать и отвезти к Прилучному и Брутян младшую дочь.
По словам Муцениеце, многие предупреждали ее не отдавать Мию отцу, но она отказывается верить в возможные риски.
Брутян же всеми силами пытается показать аудитории, что девочке в новой семье хорошо. Она опубликовала видео, где Мия играет с младшим братом Микаэлем, сыном Зепюр и Павла. В это время старший сын Прилучного Тимофей на заднем плане готовится к обеду.
Мия очень тепло принимает недавно родившегося члена семьи. Девочка ладит с малышом, старается играть с ним и веселить.
Все же переживания Муцениеце не случайны. Летом этого года Тимофей решил жить с папой и его новой семьей. А спустя некоторое время перестал общаться с матерью. и просит оставить его в покое. Звезда российского шоу-бизнеса считает, что всему виной негативный настрой Прилучного к ней, который подхватил мальчик.
Именно поэтому артистка так обеспокоена тем, что после своей поездки и того, как Мия поживет у отца, она также может потерять с ней связь.
Читайте также:
«Любовный треугольник»: Психоаналитик рассказала, почему Муцениеце преследует Прилучного
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных
Жизнь без детей в обмен на деньги: Муцениеце потребовала у Прилучного миллионные алименты
Между экс-супругами с момента развода не утихают скандалы. В последнее время они постоянно судятся из-за алиментов на детей и опеку над ними.
Первое время после развода Прилучный выплачивал по 50 тысяч рублей в месяц на Мию и Тимофея, однако эта сумма не устроила Муцениеце. Только за обучение своих детей актриса платит почти 2 миллиона рублей ежегодно. В 2023-м она подала иск с просьбой увеличить алименты. Весной суд удовлетворил это требование, но теперь Павел пытается не только оспорить это решение, но и забрать детей себе.
Еще недавно Муцениеце заявляла, что будет идти до конца и добьется желаемого, а теперь жалеет о том, что вообще начала этот процесс.
Прилучный и Брутян настраивают детей против Муцениеце
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Агата очень переживает, что бывший муж и его новая супруга настраивают детей против нее. Долгое время она старалась держать Тимофея и Мию возле себя, однако была вынуждена на некоторое время уехать и отвезти к Прилучному и Брутян младшую дочь.
По словам Муцениеце, многие предупреждали ее не отдавать Мию отцу, но она отказывается верить в возможные риски.
«Я отправила Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я человек!» — написала актриса в соцсетях.
Брутян же всеми силами пытается показать аудитории, что девочке в новой семье хорошо. Она опубликовала видео, где Мия играет с младшим братом Микаэлем, сыном Зепюр и Павла. В это время старший сын Прилучного Тимофей на заднем плане готовится к обеду.
Мия очень тепло принимает недавно родившегося члена семьи. Девочка ладит с малышом, старается играть с ним и веселить.
«Ушел сын, а теперь потеряла и дочь»: почему Агате Муцениеце пришлось попрощаться с дочерью
Все же переживания Муцениеце не случайны. Летом этого года Тимофей решил жить с папой и его новой семьей. А спустя некоторое время перестал общаться с матерью. и просит оставить его в покое. Звезда российского шоу-бизнеса считает, что всему виной негативный настрой Прилучного к ней, который подхватил мальчик.
«Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается» — заявила Муцениеце.
Именно поэтому артистка так обеспокоена тем, что после своей поездки и того, как Мия поживет у отца, она также может потерять с ней связь.
Читайте также:
«Любовный треугольник»: Психоаналитик рассказала, почему Муцениеце преследует Прилучного
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных
Екатерина Коршунова