В Сочи умер отчим Александра Реввы: комик оплатил его похороны

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10 мая не стало отчима Александра Реввы. Более 30 лет Олег Рачеев был мужем матери знаменитого юмориста.
Похороны прошли 14 мая в Сочи, передает «Стархит». Уточняется, что Александр Ревва взял на себя все финансовые вопросы, связанные с организацией похорон.
По словам продюсера Никиты Коннова, Рачеев долгое время серьезно болел. Главной его мечтой было дожить до Парада Победы 9 мая — так и случилось, он скончался на следующий день.
Сам Ревва в интервью для YouTube-канала «Антон Штейн» рассказал, что в его детстве было много отчимов.
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По словам продюсера Никиты Коннова, Рачеев долгое время серьезно болел. Главной его мечтой было дожить до Парада Победы 9 мая — так и случилось, он скончался на следующий день.
Сам Ревва в интервью для YouTube-канала «Антон Штейн» рассказал, что в его детстве было много отчимов.
«Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам. Да, я не запоминал по именам, потому что порой она говорила: "Это ваш новый папа Олег". Я спрашивал: "Подожди, а где же папа Сергей?" Мама отвечала: "Забыли. Он негодяй"», — рассказывал шоумен.
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Екатерина Коршунова