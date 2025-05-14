«Потасканный какой-то»: как Ярослав Бойко изменял жене, обзавелся внебрачным сыном и развелся спустя 25 лет брака

Сегодня, 14 мая, российский актёр театра и кино Ярослав Бойко празднует свой 55-летний юбилей. Артист стал популярным благодаря участию в телесериале «Всегда говори "всегда"», и с тех пор его образ ассоциируется с успехом у женщин, мужественностью и обаянием. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».