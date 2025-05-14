«Потасканный какой-то»: как Ярослав Бойко изменял жене, обзавелся внебрачным сыном и развелся спустя 25 лет брака

Ярослав Бойко (Фото: скриншот т/с «Всем по 50»)
Сегодня, 14 мая, российский актёр театра и кино Ярослав Бойко празднует свой 55-летний юбилей. Артист стал популярным благодаря участию в телесериале «Всегда говори "всегда"», и с тех пор его образ ассоциируется с успехом у женщин, мужественностью и обаянием. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы актера
Ярослав Бойко (Фото: Instagram*@ boyko1970)
Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. В детстве будущий актёр рос без отца. Его воспитывали мама, которая была заместителем директора фотоателье, бабушка, майор инженерных войск, и дядя, служивший в Военно-морском флоте. Неудивительно, что в такой семье мальчика готовили к военной карьере.
Однако дисциплиной Ярослав не отличался, да и учиться в школе не любил. После восьмого класса Бойко пытался поступить в суворовское училище, но для прохождения вступительных испытаний знаний не хватило. Тогда он подал документы в ближайший к дому Киевский металлургический техникум и проучился там три года, пока не понял, что это совсем не то, что ему нравится.
На третьем курсе Бойко забрал документы из техникума и ушел на два года в армию.
«В принципе, я мог не идти — у меня неполная семья, только мама. Но мы с пацанами свято верили, что отслужить два года — долг всякого мужчины. А тех, кто пытался «откосить», мы презирали и не считали за мужиков», — цитирует артиста femmie.ru.
Военная служба оказала значительное влияние на формирование личности будущего актёра. Служба в пограничных войсках способствовала развитию таких качеств, как дисциплинированность, чувство долга и инициативность.
После армии в жизни Ярослава Бойко произошла судьбоносная встреча с бывшей одноклассницей, которая собиралась поступать в театральный. Бойко решил пойти на экзамены с девушкой за компанию и по воле судьбы поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.
«Я встретил одноклассницу. Говорю ей: вот, дескать, из армии пришёл. А она ответила, что в театральное поступает. И я пошёл поступать вместе с ней за компанию. Честно говоря, я совершенно не готовился. Просто прочитал стихотворение. В итоге я поступил, а она — нет. Дальше моя жизнь была определена. А что касается творческой профессии, мне очень нравилось учиться в институте. Свой путь я начинал в Киевском театральном, а потом я всё бросил и уехал в Москву. Дело в том, что в Киеве всё было на украинском языке, а мы тогда на нём не говорили. Мне было сложновато, поэтому уехал в столицу», — вспоминает Бойко в интервью изданию 1istochnik.ru.
После завершения первого курса Ярослав отправился в Москву, где стал студентом Школы-студии МХАТ, а его наставником стала Алла Покровская.
Работа в кино
Ярослав Бойко (Фото: Instagram*@ boyko1970)
Московскую школу-студию МХАТ Ярослав Бойко окончил в 1995 году и начал работать в московском Театре-студии Олега Табакова. В кино актер дебютировал задолго до получения диплома в картине 1991 года «Круиз, или Разводное путешествие». С тех пор фильмы с участием актера выходили практически каждый год.
В 2003 году с выходом на экраны сериала «Всегда говори "всегда"», где Бойко сыграл главного героя Сергея Барышева, к артисту пришла небывалая популярность. Сериал оказался настолько востребованным, что его продляли до 9 сезонов.
Сейчас фильмография актера насчитывает более 110 работ, среди которых картины «Неотложка», «Я тебя обожаю...», «Прииск», «Пари на любовь», «Анна Каренина», «Семейный очаг», «Срочно в номер», «Актёры затонувшего театра», «Акушерка» и «Всем по 50».
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Личная жизнь
В период обучения в университете Ярослав Бойко начал встречаться с актрисой Олесей Поташинской. Их отношения продолжались несколько лет, но затем сошли на нет. Олеся позже делилась с журналистами, что ей было непросто с Ярославом, потому что он часто вступал в конфликты и был весьма вспыльчивым.
После расставания Бойко обратил внимание на прибалтийскую танцовщицу Рамуну Ходоркайте. Пара несколько лет прожила вместе, а после известия о беременности узаконила свои отношения в 1998 году. В 1999-м у них родился сын, которого родители назвали Максимом.
Брак с Ходоркайте был омрачен изменой Бойко с ныне покойной Евгенией Добровольской. Чувства вспыхнули на съемочной площадке фильма «Подозрение» в 2001 году. Возможно, об этом романе никто бы и не узнал, но Добровольская забеременела и решила оставить ребенка. Бойко тогда заявил ей, что уходить из семьи не собирается, и долгое время не признавал ребенка. К слову, уже совсем взрослый Ян хоть и похож на Ярослава, но носит фамилию матери.
Ярослав Бойко и Мария Порошина (Фото: Instagram*@ boyko1970)
После совместной работы над сериалом «Всегда говори "всегда"» в сети начались разговоры о некиношном романе Бойко с Марией Порошиной. Ходили слухи, что актёр является отцом пятого ребёнка Марии, сына Андрея. Однако оба романтические отношения отрицают.
В 2003 году на фоне скандалов с изменами Бойко Ходоркайте родила актеру дочку Эмилию и простила мужа за его слабости к противоположному полу. Этот брак продлился почти 25 лет, но все равно окончился разводом. Официально пара была объявлена разведенной в 2022 году.
«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — объяснял артист StarHit.
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Ярослав Бойко сейчас
Ярослав Бойко (Фото: скриншот т/с «Всем по 50»)
Ярослав Бойко продолжает активно заниматься творчеством: он выступает на театральных подмостках и участвует в гастрольных турах по России с независимыми театральными коллективами. В последнее время его можно было увидеть в телесериалах «Всем по 50» и «Школа женского счастья».
В последнее время фанаты Бойко заметили, что его внешность изменилась и от былой брутальности почти ничего не осталось.
«Погрузнел, отек как и Домогаров, очень жаль, красиво взрослеть дано не каждому»; «Был красив, стал таким неузнаваемым — неужели алкоголь?»; «Потасканный какой-то»; «Возраст свое берет», — комментируют зрители.
Некоторые поклонники переживают за состояние здоровья любимого артиста. Впрочем, внешность Бойко никак не отражается на его актерской профессии, он по-прежнему является востребованным в сфере кино и радует зрителей своей игрой.
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