Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Виллу певицы Софии Ротару (настоящая фамилия Ротарь) в Ялте планируют национализировать. После соответствующей перестройки и внутренней перепланировки, в роскошном здании будет открыт Дворец бракосочетаний.
Дорогая недвижимость украино-молдавской исполнительницы может стать первым имуществом, которое будет отторгнуто у владельца за фейки о Вооружённых силах РФ. Известно, что семья Ротарь переписала недвижимость на сына артистки и пыталась продать, но сделать этого не удалось.
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Александр Бойцов