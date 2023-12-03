Певица Ротару заплатила солидную сумму за выезд своего внука с Украины

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Певица София Ротару вывезла с Украины своего 29-летнего внука Анатолий Евдокименко. Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Издание «Утро.ру» уточнило, что внук певицы тоже ведёт сольную карьеру и выступает под псевдонимом SHMN, или Шаман. При этом никакой связи с исполнителем SHAMAN (Ярослав Дронов) нет, поскольку внук Ротару выбрал такое имя ещё в 2017 году, когда Дронов его ещё не носил.
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