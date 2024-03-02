Валерий Леонтьев озвучил условия своего возвращения на большую сцену

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Народный артист России и заслуженный артист Украинской ССР Валерий Леонтьев назвал условия, при которых он вернётся на большую эстраду. По его словам, это может произойти только в России и после окончания специальной военной операции.
Легенда советской и российской эстрады недавно согласился на большой публичный концерт в Дубае (ОАЭ), но потом передумал и дал задний ход, передаёт телеграм-канал Mash. 75-летнему артисту всё труднее сохранять форму и поддерживать статус вечно молодого. Да и отплясывать, как раньше, под фонограмму своих песен непросто — годы берут своё. Привычный зрителям шоу-балет Леонтьеву уже не под силу, как и исполнение вживую.
Фото: istockphoto/Berezko
К большому концерту в столице Эмиратов артист долго и упорно готовился, репетировал, готовясь показать классическое шоу, но в последний момент отказался, сославшись на возраст. В последнее время певец выступает только на закрытых корпоративах и поёт исключительно под фонограмму. Ценник за выступление начинается от 100 тысяч долларов.
Сейчас для артиста актуальны две фундаментальные проблемы при попытке выступить с полноценной концертной программой на большой площадке. Первая заключается в том, что может не собраться полный зал, как это положено легенде. Конфуз! Вторая — можно накосячить во время шоу, например, упасть. Значит следует репетировать на износ, чтобы исключить всяческие случайности.
Фото: istockphoto/LanaStock
При таком раскладе понятно желание Леонтьева выступать с большим концертом только на Родине. В России на него придут, ностальгирующей публики, которая его помнит и любит, здесь предостаточно, а посему аншлаг обеспечен. Что касается окончания СВО... Что ж, такая у него позиция. Или отсутствие таковой. Ведь он с февраля 2022 года воздерживается от любых высказываний на тему украинского конфликта. Но сразу после начала СВО певец уехал в Майами, где у него дом и за который он платит налоги в казну США. В год около 100 тысяч долларов. А Штаты, напомним, финансируют ВСУ. Но это так, к слову. К творчеству Леонтьева и к его опасениям за успех выступления на большой сцене не имеет никакого отношения. Надо пробовать, Валерий Яковлевич, зрители найдутся!
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Фото: istockphoto/Berezko
Сейчас для артиста актуальны две фундаментальные проблемы при попытке выступить с полноценной концертной программой на большой площадке. Первая заключается в том, что может не собраться полный зал, как это положено легенде. Конфуз! Вторая — можно накосячить во время шоу, например, упасть. Значит следует репетировать на износ, чтобы исключить всяческие случайности.
Фото: istockphoto/LanaStock
При таком раскладе понятно желание Леонтьева выступать с большим концертом только на Родине. В России на него придут, ностальгирующей публики, которая его помнит и любит, здесь предостаточно, а посему аншлаг обеспечен. Что касается окончания СВО... Что ж, такая у него позиция. Или отсутствие таковой. Ведь он с февраля 2022 года воздерживается от любых высказываний на тему украинского конфликта. Но сразу после начала СВО певец уехал в Майами, где у него дом и за который он платит налоги в казну США. В год около 100 тысяч долларов. А Штаты, напомним, финансируют ВСУ. Но это так, к слову. К творчеству Леонтьева и к его опасениям за успех выступления на большой сцене не имеет никакого отношения. Надо пробовать, Валерий Яковлевич, зрители найдутся!
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Александр Бойцов