Стало известно, когда Леонтьев может вернуться на сцену

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Директор артиста Народного артиста РФ Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что пока концерты артисты не планируются, однако они могут состояться в следующем году.
«Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет?» — поделился в беседе с NEWS.ru Чигирев.
При этом он опроверг слухи об эмиграции артиста из России в США.
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