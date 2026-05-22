«Неприятно»: Валя Карнавал со слезами покинула дорожку премии RU TV
Валя Карнавал эмоционально отреагировала на вопрос о скандале вокруг казахстанского косметического бренда, с которым она сотрудничала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Напомним, ранее в Казахстане пользователи соцсетей призвали бойкотировать бренд после слухов о якобы неуважительном поведении блогерши во время съёмок. Сама Валя ранее публично ситуацию подробно не комментировала.
На премии RU TV журналисты вновь спросили Валю Карнавал о происходящем. Девушка призналась, что тяжело переживает волну критики.
«Переживаю, конечно. Конечно, неприятно», — сказала блогерша.После этого артистка со слезами на глазах покинула красную дорожку. Поклонники в соцсетях поддержали Валю и призвали прекратить травлю, отметив, что официальных подтверждений обвинениям так и не появилось.