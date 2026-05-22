«Неприятно»: Валя Карнавал со слезами покинула дорожку премии RU TV

22 мая 2026, 12:43

Валя Карнавал расплакалась после вопроса о скандале в Казахстане

Валя Карнавал эмоционально отреагировала на вопрос о скандале вокруг казахстанского косметического бренда, с которым она сотрудничала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Напомним, ранее в Казахстане пользователи соцсетей призвали бойкотировать бренд после слухов о якобы неуважительном поведении блогерши во время съёмок. Сама Валя ранее публично ситуацию подробно не комментировала.



На премии RU TV журналисты вновь спросили Валю Карнавал о происходящем. Девушка призналась, что тяжело переживает волну критики.





«Переживаю, конечно. Конечно, неприятно», — сказала блогерша.