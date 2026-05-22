«Зачем обижаться на убогих?»: Киркоров объяснил, почему хейт его не задевает

22 мая 2026, 12:12

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношении к хейтерам и фанатам

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношении к хейтерам и дерзким фанатам. Он раскрыл, нравится ли ему внимание поклонников и с какими словами к нему обращаются зрители.





В беседе с «Леди Mail» Филипп Бедросович подчеркнул, что внимание аудитории — неотъемлемая часть профессии артиста.

«Я с благодарностью отношусь к тёплым словам и поддержке, которые получаю от своих поклонников. На улице чаще всего подходят с добрыми словами, пожеланиями и благодарностью за творчество. Бывают, конечно, и дерзкие ситуации, но я стараюсь относиться ко всему философски и с юмором», — признался певец.

«Ведь кого обсуждают? Кому косточки перемывают? Самым успешным и лучшим. Посредственности никому не интересны. И кто, как правило, хейтеры — те, кто из себя сами ничего не представляют. И зачем обижаться на убогих?» — высказался Киркоров.