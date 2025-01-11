Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин могут лишиться элитной недвижимости в Лос-Анджелесе, которая стоит примерно 200 млн рублей, пишет aif.ru.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине текущей недели. Огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст.
Согласно информации издания, в одном из районов города находится квартира Агутина и Варум площадью 300 кв.м. Уточняется, что рыночная стоимость недвижимости стартует от 200 млн рублей.
Также у артистов есть апартаменты в жилом комплексе The Pinnacle Condominium Association. Их площадь составляет 170 кв.м., а стоимость — свыше 600 млн рублей.
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Согласно информации издания, в одном из районов города находится квартира Агутина и Варум площадью 300 кв.м. Уточняется, что рыночная стоимость недвижимости стартует от 200 млн рублей.
Также у артистов есть апартаменты в жилом комплексе The Pinnacle Condominium Association. Их площадь составляет 170 кв.м., а стоимость — свыше 600 млн рублей.
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Екатерина Коршунова