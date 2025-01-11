Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 11 человек

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Возросло число жертв лесных пожаров в Калифорнии. Об этом информирует телекомпания CNN.
Уточняется, что жертвами страшных пожаров стали по меньшей мере 11 человек. Согласно предварительным данным, 5 из них пострадали в районе Палисейдс, 6 — при пожаре «Итон».
Власти штата предупредили, что не смогут определить точное число пострадавших, пока правоохранители не достигнут возможности безопасно посещать районы, где есть оборванные линии электропередачи, утечки газа и иные опасности.
Напомним, природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине текущей недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона.
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Власти штата предупредили, что не смогут определить точное число пострадавших, пока правоохранители не достигнут возможности безопасно посещать районы, где есть оборванные линии электропередачи, утечки газа и иные опасности.
Напомним, природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине текущей недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона.
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Екатерина Коршунова