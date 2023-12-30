Василий Ливанов объяснил провал сбежавших за рубеж российских звёзд

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В последнее время появляется всё больше информации о том, что покинувшие Россию после начала СВО Артур Смольянинов*, Мария Машкова и им подобные не могут найти за границей работу в кино. Объяснение этому дал «самый знаменитый Шерлок Холмс», народный артист РСФСР Василий Ливанов.
Знаменитый актёр опроверг расхожее мнение о том, что российский артист способен состояться только на Родине. Ливанов считает, что если человек по-настоящему талантлив, то он сможет добиться успеха в любой стране мира на избранном поприще. Возможно, причина провала сбежавших российских звёзд как раз в том, что дома их одарённость несколько переоценивали и им «элементарно» не хватает таланта, использовав знаменитое словечко своего экранного персонажа заключил Василий Ливанов.
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