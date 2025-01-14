Вдова Армена Джигарханяна готова к новому замужеству

Знаменитая вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская вот уже более 4 лет живет без своего знаменитого супруга. Хотя её часто вдел в компании разных мужчин, её так не удалось пока снова обрести своё женское счастье.