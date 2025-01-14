Вдова Армена Джигарханяна готова к новому замужеству

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Когда в 2020 году знаменитого актёра не стало, Виталина восприняла это как личную трагедию, которая напрочь отбила у неё все мысли о замужестве. Ей приписывали множество романов, в том числе с Прохором Шаляпиным, но она называет всё это плодом фантазии журналистов.
Спустя четыре года после смерти великого супруга пианистка решила дать себе ещё один шанс обрести семейное счастье. О том, кто её избранник и есть ли он вообще, Цымбалюк-Романовская говорить отказывается, но подчёркивает, что готова снова почувствовать себя любящей и любимой, готова к семейной жизни.
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