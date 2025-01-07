«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях

Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Жизнь до судьбоносной встречиРодилась Татьяна в Сибири в бедной семье. Ее мать, Анна Степановна, воспитывала дочь одна, после того как отец девочки пропал во время войны. Жили они скромно. Однако мама не отдала девочку даже тогда, когда педагоги хореографического кружка уговаривали отправить Татьяну в Москву, чтобы она стала балериной.
«Она посвятила мне всю жизнь, берегла меня, холила и лелеяла. Я была ее единственной отрадой», — рассказывала Власова, размышляя, что мать видела в ней отражение любимого мужа.
После школы Татьяна отправилась в Москву, мечтая стать переводчиком. Судьба распорядилась иначе. Ни в институт иностранных языков, ни во ВГИК поступить не вышло — в первом не повезло на сдаче, во втором отбила желание встреча с грубым студентом.
В результате Власова переехала в Ригу, где поступила в актерскую студию при консерватории. Именно тогда начался ее путь, который привел к встрече с Арменом Джигарханяном.
Татьяна Власова (Фото: соцсети)
Любовь, жертвы и изменыТатьяна встретила Джигарханяна, когда уже была матерью маленького сына Степана от гражданского мужа Александра Григоряна.
«Степану исполнился годик. Кроме химии, думаю, Армен во мне что-то интересное увидел», — говорила Татьяна. Новый ухажер часто восхищался ее внешностью и поведением, сравнивал с загадочной Моникой Витти.Взаимное притяжение между Татьяной и Арменом оказалось сильнее обстоятельств. Она оставила мужа и посвятила себя новому браку.
Власова была не просто женой, а соратницей. Она помогала Армену в работе, готовила роли, подсказывала идеи для постановок и полностью поддерживала его карьеру. Бороться с чувством неполноценности и трате своих возможностей было непросто, но Татьяна делала это ради любви.
«Не то чтобы он меня заставил, я — добровольная жертва. Жила жизнью мужа, настолько она была интересной», — уточняла она.
Армен Джигарханян и Татьяна Власова (Фото: соцсети)
Однако жизнь в тени великого актера была далека от идеала. Джигарханян принимал многие решения самостоятельно, часто не советуясь с женой. Так, Джигарханян не позволял Татьяне активно участвовать в жизни своей дочки от прошлого брака, Лены. Также приходилось мириться с жизнью свекрови в московской квартире, хотя отношения никак не налаживались.
В конечном итоге, Армен настоял на переезде Татьяны в США (1998 год), где та оказалась фактически одна. Она должна была присматривать за домом, который был подарен мужу.
Затем в жизни актера появилась молодая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская (с ней он позже заключил брак). Это стало сильным ударом для Власовой. Но, как ни поразительно, она нашла в себе силы простить супруга, когда их пути вновь пересеклись в 2018 году.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: соцсети)
Последние годы вместеПосле возвращения Татьяны в Россию она вновь сошлась с Арменом. Тот развелся с Виталиной, обвиняя ее в воровстве и мошенничестве. По словам актера, из-за нее он лишился квартир и доступа в театр.
Татьяна и Армен прожили вместе несколько лет, но совместная жизнь была омрачена болезнями Джигарханяна. Инфаркт, гипертония, инсульт и диабет истощили его здоровье.
Армен Джигарханян с приемным сыном Степаном и Татьяной Власовой (Фото: соцсети)
В ноябре 2020 года Армен Борисович умер. Его смерть стала для Татьяны огромной утратой. Помимо горя, ей пришлось бороться с обвинениями. Виталина заявила, что Джигарханян получал от Власовой недостаточный уход и это способствовало его гибели. Евгений Петросян присоединился к недовольству, настаивая, что Армен перед смертью чуть ли не «гнил заживо».
Татьяна и ее сын Степан эти слухи опровергли — обидным словам попросту не было подтверждения.
Вечная преданностьПосле смерти Джигарханяна Власова продолжает жить в его квартире, хотя половина собственности оказалась уже продана.
Татьяна Власова и Армен Джигарханян (Фото: соцсети)
Татьяна редко появляется на публике, а в своих редких интервью говорит, что мечтает о воссоединении с мужем в ином мире. Его любовь была и остается частью ее жизни.
Татьяна Власова отказалась от карьеры ради семьи, но смогла сохранить в себе достоинство и силу духа. Она стала не просто женой, но настоящей опорой для Армена Джигарханяна. Воспоминания о предательстве и горечь утраты не сломили ее. Она остается примером женщины, которая ради любви пожертвовала всем, что имела, и смогла сохранить себя.
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