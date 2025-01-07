«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях

Татьяна Власова — театровед, филолог и в прошлом актриса, которая могла бы стать звездой, но выбрала другой путь. Ее жизнь оказалась тесно связана с именем Армена Джигарханяна, одного из величайших актеров советского времени. Ради мужа она отказалась от собственных амбиций и посвятила себя поддержке его карьеры. Главная роль проекта ее жизни — любящая жена.