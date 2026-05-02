«Вы себя-то в зеркало видели?»: Шаляпин дал неожиданный совет критикам
Певец Прохор Шаляпин прокомментировал волну негатива, которая обрушилась на него после выхода совместной работы с Анной Семенович. Артист решил не игнорировать хейтеров и ответил им в своей фирменной ироничной манере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Шаляпин отметил, что критика часто исходит от людей, которые сами далеки от идеала, и призвал их сначала обратить внимание на себя. В шутку он посоветовал недоброжелателям заняться здоровьем и «проверить желчный пузырь», намекая на излишнюю «желчность» комментариев.
При этом певец признался, что и сам не всегда остаётся в стороне от интернет-дискуссий и иногда вступает в споры. Однако, по его словам, он старается не переходить грань и не позволяет себе травлю, особенно если речь идёт о людях в уязвимом положении.
Артист дал понять: к критике он относится спокойно, но отвечать на откровенный хейт готов — пусть и с юмором.
