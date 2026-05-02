Анна Седокова исполнила мечту юной поклонницы на саундчеке
Певица Анна Седокова рассказала в соцсетях, что устроила настоящий сюрприз для своей маленькой поклонницы. Во время саундчека артистка заметила девочку, которая давно мечтала спеть с ней, и решила исполнить её желание.
Седокова пригласила юную фанатку вместе с мамой на сцену и дала ей возможность выступить в микрофон. В итоге они исполнили песню дуэтом, а сам момент получился настолько трогательным, что певица поделилась видео в соцсетях.
Ранее артистка также оказалась в центре обсуждений из-за слухов о возможном романе с рэпером Джиганом. Поводом стал ироничный ролик, где Седокова кладёт голову ему на плечо под романтичную музыку.
Интересно, что бывшая супруга музыканта, Оксана Самойлова, спокойно отреагировала на подобные слухи. Она заявила, что будет только рада, если её экс-возлюбленный найдёт своё счастье — даже если его избранницей окажется Седокова.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России