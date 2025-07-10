Выяснилось, кому выгодна шумиха из-за пирса на даче Пугачевой

10 июля 2025, 07:14

Бизнесмен Ковалев: Предприниматель из Саратова бесплатно пиарится на даче Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Шумиха вокруг сноса пирса на даче Аллы Пугачевой нужна саратовскому предпринимателю для пиара. Так считает бизнесмен Андрей Ковалев. Он объяснил в беседе с NEWS.ru, что тот старается привлечь внимание к планам построить яхт-клуб.





Ковалев прокомментировал слухи о возможном сносе пирса на даче Аллы Пугачевой у Сенежского озера, где саратовский предприниматель Глеб Рыськов якобы планирует построить яхт-клуб и баню.



По данным Telegram-канала Mash, Рыськов намерен арендовать участок прибрежной территории Сенежского озера у дачи Пугачевой через аукцион, несмотря на то, что земля находится в законной долгосрочной аренде у певицы.



Алла Пугачева (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Ковалев уверен, что эта история — лишь рекламный ход для бесплатного пиара.





«О нем все пишут, вот его выхлоп — бесплатная реклама. (...) Он привлекает к себе внимание. В какой-то момент Филиппу Киркорову или кому-то еще это надоест, и он пожалуется в налоговую, что тот налоги не платит, устроят проверку, и этот человек пожалеет», — пояснил Ковалев в разговоре с NEWS.ru.