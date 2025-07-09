Муж Аллы Пугачевой показал взросление дочери Лизы на фоне коттеджа в Юрмале — фото
Максим Галкин* показал фанатам новые фото повзрослевшей дочери Лизы в Юрмале. Муж Пугачевой поделился двумя снимками Елизаветы, сравнив ее детство и юность на фоне любимой семейной виллы.
Недавно стало известно, что российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин* наслаждаются отдыхом в Юрмале. Телеведущий выложил множество новых постов в свои соцсети, в том числе поделившись забавным моментом, где его 76-летняя жена прогуливается по пляжу во время заката.
Теперь же Галкин* решил показать свою дочку на «юрмальской даче», подчеркивая важность этого места для их семьи. В посте он опубликовал коллаж из двух фото Лизы: одно, где ей всего 3 года, и свежее, снятое несколько часов назад на том же месте у коттеджа.
«Спустя 8 лет на том же месте», — с улыбкой добавил он.Подписчики отметили, что Лиза заметно повзрослела, и теперь очевидно, что она не только унаследовала красоту матери, но и становится все больше похожа на Кристину Орбакайте.
Девочка любит появляться в клипах и фото Галкина*, и на камеру ведет себя раскованно. Так, например, пару дней назад звезда готовил вместе с Елизаветой яичницу, а Пугачева комментировала процесс, держа камеру. Лиза посмеялась над ведущим, заявив, что есть ей особо не хочется, хотя помогать отцу продолжила.
*Признан иноагентом в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская