Муж Аллы Пугачевой показал взросление дочери Лизы на фоне коттеджа в Юрмале — фото

09 июля 2025, 01:11

Галкин* выложил коллаж фото с повзрослевшей дочкой Пугачевой в их доме в Юрмале

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* показал фанатам новые фото повзрослевшей дочери Лизы в Юрмале. Муж Пугачевой поделился двумя снимками Елизаветы, сравнив ее детство и юность на фоне любимой семейной виллы.





Недавно стало известно, что российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин* наслаждаются отдыхом в Юрмале. Телеведущий выложил множество новых постов в свои соцсети, в том числе поделившись забавным моментом, где его 76-летняя жена прогуливается по пляжу во время заката.



Дочка Пугачевой и Галкина* Елизавета (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Теперь же Галкин* решил показать свою дочку на «юрмальской даче», подчеркивая важность этого места для их семьи. В посте он опубликовал коллаж из двух фото Лизы: одно, где ей всего 3 года, и свежее, снятое несколько часов назад на том же месте у коттеджа.





«Спустя 8 лет на том же месте», — с улыбкой добавил он.