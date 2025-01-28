«Врачи ошибались»: Винер и Утяшева вспомнили об упущенном «золоте» Олимпиады

Ляйсан Утяшева (Фото: соцсети)
Ляйсан Утяшева, известная в прошлом российская гимнастка, имела все шансы победить на Олимпиаде. К сожалению, этого не случилось и, как выяснилось, не в последнюю очередь по вине врачей.
Спортивная карьера Ляйсан закончилась в 2006 году, когда спортсменке едва исполнился 21 год, напоминает «Экспресс-газета». У нынешней супруги Павла Воли был все шансы победить на Олимпиаде, но этого, увы, не случилось. В 2002 году у нее произошел серьезный перелом. После нескольких операций спортсменка восстановилась, но в 2006 году проблема со здоровьем не дала возможности продолжать спортивную карьеру.
Для Утяшевой это стало большим ударом, и тема гимнастики до сих пор причиняет ей боль. Работавшая с Ляйсан Ирина Винер с сожалением вспоминает историю своей подопечной и считает, что проблемы можно было бы избежать.
С годами Ляйсан Утяшева нашла себя в других направлениях, она развивает собственные проекты. Спорт остался в ее жизни в любительском формате.
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Для Утяшевой это стало большим ударом, и тема гимнастики до сих пор причиняет ей боль. Работавшая с Ляйсан Ирина Винер с сожалением вспоминает историю своей подопечной и считает, что проблемы можно было бы избежать.
«Врачи делают ошибки колоссальные. Вот, например, Утяшева. Мне все врачи говорили: “Ой, она филонит”. А я вижу, что она идет по дороге и хромает. Я говорю: “Она действительно что-то имеет?” — “Нет, ничего не имеет”. [Так было] пока я не уехала в Германию, не отвезла ее в самую дорогую клинику и не сделала ей полное обследование. Оказалось, что у нее кость разошлась на ноге», — вспоминает Винер.
С годами Ляйсан Утяшева нашла себя в других направлениях, она развивает собственные проекты. Спорт остался в ее жизни в любительском формате.
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Александр Бойцов