«Ее парят втроем»: с кем Анастасия Волочкова посещает баню и что пармастер рассказал об Олеге Газманове

Знаменитая балерина и заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова поддерживает красоту и здоровье в традиционной русской бане, счи-тая ее источником вдохновения и силы. Об особенностях парения в бане королевы шпагата и других рос-сийских знаменитостей расскажет «Радио 1».