«Ее парят втроем»: с кем Анастасия Волочкова посещает баню и что пармастер рассказал об Олеге Газманове

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитая балерина и заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова поддерживает красоту и здоровье в традиционной русской бане, счи-тая ее источником вдохновения и силы. Об особенностях парения в бане королевы шпагата и других рос-сийских знаменитостей расскажет «Радио 1».
Как парится в бане Анастасия ВолочковаСперва Волочкова посещала сауну в спортивном комплексе, где её отец обучал и готовил чемпионов по настольному теннису, а позже она стала ходить в общественные бани Санкт-Петербурга.
Сейчас же на территории её загородного дома расположена уникальная русская баня, созданная по индивидуальному проекту.
Балерина не боится испытывать себя: она предпочитает париться на высоких температурах и с лёгкостью это переносит.
Фото: Социальные сети Анастасии Волочковой
«Я парюсь очень часто и сильно. Меня даже называют "гроза банщиков", потому что пар и само парение я выдерживаю очень сильно. Для меня в бане главное – это контраст температур сильного пара и ледяной воды. Ледяная авторская купель у меня расположена на открытом воздухе», — рассказывает Анастасия.Пармастер Василий Ляхов считает, что балерина — настоящий «банный экстремал».
«Анастасия — заядлая парильщица. Она экстремал. Она любит париться на ярком пару, чтобы это было прямо на пределе терпимости. Часто ей не хватает одного парильщика, ее парят вдвоем, даже втроем», — рассказал специалист по банным процедурам для звёзд российского шоу-бизнеса Василий Ляхин.Кроме того, Волочкова известна своей любовью удивлять публику своей гибкостью и шпагатами прямо в бане. В личном блоге танцовщицы можно найти множество фотографий, демонстрирующих её растяжку: в парной, в купели, с различными вениками, в ярких купальниках и без них.
У Анастасии даже есть устоявшийся годами ритуал посещения бани.
«После парной я обливаюсь холодной водой из русского душа, затем окунаюсь в ледяную купель, после неё хожу по травке или снегу, а после погружаюсь в прохладный бассейн. Это разнообразие температур, здоровье и сила! Веники я люблю дубовые, канадский дуб и пихтовые. Парюсь 2-3 раза в неделю, измеряя размер парной мерой моего грациозного шпагата», — рассказывает балерина.
Фото: Социальные сети Анастасии Волочковой
Как парится в бане Олег ГазмановЛяхов также рассказал о банных предпочтениях других знаменитостей. Он упомянул, что Олег Газманов часто ходит в баню и в свои 70 лет певец сохраняет отличную физическую форму.
«Во время парения он сосредоточен на процессе, он молчалив, он совершенно другой. Он любит мягкое воздействие, без обжигающих моментов, но глубокий прогрев», — пояснил пармастер.Певец настолько любит баню, что решил разместить её прямо в своём доме. Посередине гостиной у него установлена двойная купель.
Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков
Как парятся в бане Павел Воля и Ляйсян УтяшеваВасилий рассказал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева также регулярно посещают баню. Однако их предпочтения в отношении бани различаются.
«Паша Воля любит яркие парения, он очень любит контрасты. Он обычно парится с женой, они оба очень любят баню. И если Ляйсан после яркого парения может просто пойти отдыхать, то Паша обязательно пойдет в ледяную купель», — сообщил Ляхов.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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