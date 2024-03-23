«Все мы — одна большая семья»: SHAMAN готов оплатить реабилитацию жертв теракта

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, заявил в специально записанном им видеообращении, что он лично готов оплатить реабилитацию всем без исключения пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом пишет газета «Известия».
«Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.
К Ярославу Дронову присоединился и Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ). Он предложил покрыть расходы на медицинскую помощь, а также поддержать семьи, потерявшие кормильца.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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*Моргенштерн по решению Минюста РФ признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
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